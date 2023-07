A- A+

Sport Com suspensos e dúvidas, Enderson terá que fazer série de mudanças no Sport diante do CRB Rubro-negro pode ter até quatro desfalques em relação ao time que enfrentou o Ceará, na rodada passada da Série B

O técnico Enderson Moreira tem problemas para resolver a escalação do Sport para o confronto de quarta-feira (5), diante do CRB, em Maceió, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante perdeu a dupla de volantes titular por suspensão e ainda tem as dúvidas em relação às condições de Jorginho e Sabino, substituídos por questões físicas na última partida, contra o Ceará, na Ilha do Retiro.

No duelo diante do Ceará, Ronaldo e Fábio Matheus, volantes titulares da equipe, receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática diante do CRB. Os prováveis substitutos são Pedro Martins e Ítalo.

Outro provável desfalque no setor de meio-campo é Jorginho. O atleta saiu de campo queixando-se de dores na coxa esquerda. Enderson tem a opção de acionar Gabriel Santos, como fez diante do Ceará. Outros que concorrem pela vaga são Juan Xavier e Matheus Vargas.

Já no setor de defesa, Sabino, um dos atletas com maior minutos em campo do elenco rubro-negro saiu de campo com a mão na virilha direita. O substituto natural é Chico, que costuma receber oportunidades pelo lado esquerdo da zaga. O zagueiro comentou sobre a necessidade de ter reservas que consigam manter a força do time em campo.

"Isso mostra a força do grupo, somos 32 atletas que estão todos preparados para jogar. Independente de qualquer coisa, temos que manter o nível da equipe ou elevar. Qem está de fora é importante para dar continuidade, porque como o professor Enderson fala: é um campeonato de resistência. Precisamos de um grupo todo, porque haverá lesões e contratempos que a gente tem que superar".

Por fim, fora de ação nas duas últimas partidas, Vágner Love ainda soa como dúvida. No seu lugar, Fabrício Daniel vem aproveitando as oportunidades e ganhando elogios do treinador. “Fabrício Daniel é o jogador que mais se aproxima do que o Vagner Love faz na equipe. Ele tem essa qualidade de reter mais a bola, de sustentar um pouco mais, tem boa finalização”, analisou.

Próximo desafio

Em jogo adiado da primeira rodada, por conta das finais em que o Sport se envolveu no primeiro semestre, o Leão viaja até Maceió, para encarar o CRB. A partida acontece nesta quarta-feira, com a bola rolando a partir das 19h, no Rei Pelé.

Desde a chegada de Daniel Paulista no comando técnico, o Galo da Pajuçara reagiu e venceu quatro dos seis jogos, saindo das últimas posições da Série B. Os alagoanos venceram o Londrina no último sábado pelo placar de 2x1.

Provável escalação

Renan; Eduardo, Thyere, Chico e Igor Cariús; Pedro, Ítalo e Matheus Vargas (Juan Xavier); Edinho, Juba e Fabrício Daniel (Vágner Love).

