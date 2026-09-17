A- A+

Série B Com árdua tabela na reta final, Sport tem 17,8% de chances de se classificar aos playoffs da Série B Faltando dez partidas, Leão vai encarar seis equipes da parte superior da tabela

Passado o revés para o CRB, fora de casa, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Sport fazem contas visando um possível acesso do clube à elite do futebol brasileiro.

Faltando apenas dez rodadas para o término da competição, o Rubro-negro é o atual nono colocado, com 41 pontos. Diante do novo formato da Segundona, a diferença leonina para a promoção direta é de nove pontos. Para a zona de playoffs, a margem cai pela metade.

O G-6 da Série B é formado por Novorizontino (50 pontos), Juventude (50), Vila Nova (48), Fortaleza (48), Criciúma (47) e Atlético-GO (46). O Sport ainda está atrás de CRB (45) e Operário-PR (44). Com o campeonato em reta final, as probabilidades do Leão retornar à Série A não são animadoras.

De acordo com o site Chance de Gol, voltado para estatísticas do futebol, o Sport tem apenas 1% de conseguir o acesso via G-2. Líderes, Novorizontino e Juventude somam 75% e 50,4%, respectivamente, de conseguirem a vaga de forma direta.

Ainda segundo o portal, as chances da equipe de Mariano Soso se classificar ao G-6, para disputar o mata-mata valendo outras duas vagas, são de 17,8%. O número representa praticamente a metade, por exemplo, da possibilidade do CRB conseguir a classificação. Os alagoanos têm 34,8% de probabilidade.

Adversários diretos

As baixas possibilidades do Rubro-negro conseguir se classificar têm a ver com a árdua tabela que a equipe pernambucana terá pela frente na reta final da Segundona.

Levando em consideração os dez jogos restantes, o Sport vai encarar seis equipes que figuram na primeira parte da tabela. A começar pelo Juventude, neste sábado (19), às 16h30, na Ilha do Retiro.

Posteriormente, o Leão ainda enfrenta Athletic-MG (10º), Atlético-GO (6º), Fortaleza (4º), Criciúma (5º) e Operário-PR (8º). Na 30ª rodada, o time da Praça da Bandeira ainda terá o Náutico pela frente, no Clássico dos Clássicos, marcado para o Esportes da Sorte Aflitos.

Jogos restantes do Sport na Série B

29ª rodada - 19/09

16h30 Sport x Juventude (Ilha do Retiro)

30ª rodada - 26/09

16h30 Náutico x Sport (Aflitos)

31ª rodada - 01/10

20h30 Athletic-MG x Sport (Arena Sicredi)

32ª rodada - 06/10

19h30 Sport x São Bernardo (Ilha do Retiro)

33ª rodada - 11/10

16h10 - Atlético-GO x Sport (Antônio Accioly)

34ª rodada 16/10

20h30 Sport x Fortaleza (Ilha do Retiro)

35ª rodada - a definir

Sport x Criciúma (Ilha do Retiro)

36ª rodada - a definir

Botafogo-SP x Sport (Arena Nicnet)

37ª rodada - a definir

Operário-PR x Sport (Germano Krüger)

38ª rodada - a definir

Sport x Goiás (Ilha do Retiro)

Veja também