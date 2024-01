A- A+

Campeonato Pernambucano Com tabus recentes, Sport e Santa Cruz disputam Clássico das Multidões na Arena de Pernambuco Partida válida pela terceira rodada do Estadual acontece às 16h30 deste sábado (20)

De um lado, um time procurando sua formação ideal para a sequência da temporada, e tentando se recuperar da dolorosa derrota para o Retrô. Do outro, um que tem feito de cada jogo uma “decisão”, na busca por calendário em 2025, e quer manter os 100% de aproveitamento. Assim chegam Sport e Santa Cruz para o primeiro clássico do ano no futebol pernambucano, marcado para este sábado (20), às 16h30, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Estadual. Mais de 15 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto.

Após o revés na última rodada, o Sport pode chegar com modificações no clássico. Principalmente no que diz respeito ao esquema tático. Nos dois primeiros jogos, o esquema de três zagueiros adotado por Mariano Soso demonstrou as vulnerabilidades da equipe, obrigando-o a mudar a forma de jogar com as partidas em andamento. Para este sábado, uma alteração feita de forma obrigatória será na lateral direita. Expulso contra o Retrô, Lucas Ramon desfalca o Leão. Roberto Rosales deve ser o titular.

Do lado coral, apesar do momento de dúvidas no rival, o técnico Itamar Schülle não esconde que o Sport é o favorito no confronto. Até por isso, o treinador tricolor espera que seus comandados cheguem bem fisicamente ao clássico para equilibrar as ações. “O Sport é uma equipe que tem muita qualidade técnica, com seu comandante tendo filosofias de jogo inteligentes. Está se preparando para retornar à Série A. Temos acompanhado isso. A expectativa é chegar bem na parte física e realizar um grande jogo para buscar nossos objetivos”, pontuou.

Tabus

Com a Ilha do Retiro em reforma, o Sport está mandando seus jogos na Arena de Pernambuco neste início do ano. O estádio não traz boas lembranças para o Rubro-negro nos clássicos contra o Santa Cruz. No palco construído para a Copa de 2014, são dois empates e uma vitória Tricolor.

No entanto, colocando o confronto no âmbito geral, o jejum passa para o lado tricolor. A última vitória do Santa Cruz num Clássico das Multidões aconteceu pelo Pernambucano de 2020. À época, coincidentemente, o treinador coral também era Itamar Schülle. O confronto foi realizado na Ilha do Retiro - vazia em decorrência da pandemia de Covid-19 -, e terminou 2x1 para os visitantes. O resultado levou o Sport para disputar o quadrangular do rebaixamento do Estadual. De lá para cá, foram duas vitórias rubro-negras e três empates.

Mobilidade

Para o primeiro clássico do ano, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM) disponibilizou um esquema especial de mobilidade para os usuários de transporte coletivo. As linhas especiais 047 - Cosme e Damião/Arena e 048 - TI TIP/Arena serão ativadas a partir das 14h com tarifa do anel A (R$ 4,10). Os torcedores ainda poderão chegar à Arena através da linha 058 - Expresso Arena, com saída da Praça do Derby, no valor de R$ 20 por pessoa (garantindo a ida e a volta).

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Fabinho (Felipe), Fábio Matheus e Alan Ruiz; Romarinho, Arthur Caíke e Zé Roberto (Gustavo Coutinho).

Santa Cruz

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e Juan Tavares (João Victor Santos); Lucas Siqueira, Caio Mello, João Diogo e Matheus Melo; Pedro Bortoluzo e Thiaguinho. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Pereira (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Transmissão: TV Globo

Veja também

TÊNIS Com recorde de inscrições, circuito de tênis Rota do Sol preenche 11 quadras do RTC