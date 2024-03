Com tarde agitada, Liga Europa define classificados às quartas de final nesta quinta (14); confira

A- A+

Após a Liga dos Campeões definir os últimos classificados às quartas de final nessa quarta-feira (13), chegou a vez do segundo maior torneio europeu, a Liga Europa, definir quem avança de fase. Com gigantes do futebol, como Liverpool e Milan, e sensação da temporada, Bayer Leverkusen, confira os principais jogos da tarde desta quinta-feira (14).

Slavia Praga x Milan

Segundo maior vencedor da Liga dos Campeões com sete títulos, o Milan chega em vantagem para o confronto conta o Slavia Praga, após vitória por 4 a 2, jogando em Milão. O resultado conquistado permite que o Rossonero possa perder por até um gol de diferença, na República Tcheca, que mesmo assim garante vaga na próxima fase.

Horário: 14h45

Onde assistir: Star+ (Streaming)

Liverpool x Sparta Praga

Outro gigante do futebol europeu a entrar em campo é o Liverpool. Jogando em Anfield, os Reds recebem o Sparta Praga, às 17h (horário de Brasília). Os ingleses conseguiram ótima vantagem na casa do tchecos no jogo de ida e emplacaram um 5 a 1 sem muitas dificuldades. Com o resultado conquistado, os comandados de Klopp podem perder por até 3 a 0, que mesmo assim avançam para as quartas de final.

Horário: 17h

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming)

Bayer Leverkusen x Qarabag

Sensação da temporada e único time invicto do futebol europeu - são 36 jogos sem perder -, o Bayer Leverkusen recebe o Qarabag às 17h (horário de Brasília), na BayArena, para continuar fazendo história. Uma vitória simples, por qualquer placar, garante os alemães na próxima fase da competição. Porém, para isso, os comandados de Xabi Alonso não devem ter vida fácil, visto que, no jogo de ida, só conseguiram evitar a derrota aos 47 do segundo tempo, garantindo o empate em 2 a 2.

Horário: 17h

Onde assistir: TV CUltura (TV aberta) e Star+ (Streaming)



Além desses jogos, mais cinco confrontos completam os jogos desta quinta (14). Confira os jogos.

14h45- Villarreal x Olympique de Marselha (0x4 na ida)

14h45- Rangers x Benfica (2x2 na ida)

14h45- West Ham x Freiburg (1x0 na ida)

17h- Brighton x Roma (0x4 na ida)

17h- Atalanta x Sporting (1x1 na ida)

