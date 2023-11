A- A+

Futebol Com técnico demitido, mas matemática dando chance: veja como o Sport pode obter acesso à Série A Leão tem de vencer o Sampaio Corrêa, no próximo fim de semana, na Ilha do Retiro, e torcer pelo tropeço de mais quatro equipes que estão acima na tabela

A sensação no Sport após a derrota por 1x0 para o Vitória, no último sábado (18), no Barradão, é de que o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, tão próximo até pouco tempo, acabou. O treinador Enderson Moreira, antes de ter a demissão oficializada, já tinha adiantado após o tropeço que não continuaria para 2025 e, ainda por cima, frisou que “o ciclo poderia ter sido encerrado um pouco antes”. Mesmo com tudo isso, a matemática ainda permite aos pernambucanos subirem de divisão. A Folha de Pernambuco mostra o que os rubro-negros precisam fazer para terminar no G4 da competição.

O que fazer para subir?

O Vitória, líder e campeão da Série B, com 72 pontos, já garantiu o acesso, assim como o Criciúma, vice-líder, com 64. Das duas vagas restantes para subir de divisão, estão na briga seis clubes: Juventude (3º, com 62), Vila Nova (4º, com 61), Atlético-GO (5º, com 61), Novorizontino (6º, com 60), Mirassol (7º, com 60) e Sport (8º, com 60).

Para o Sport conseguir o acesso, terá de vencer o Sampaio Corrêa, sábado (25), na Ilha do Retiro, na rodada final da Série B, e torcer por empate ou derrota de pelo menos quatro das cinco equipes que estão acima. Com isso, terminaria, no mínimo, em quarto.

O Juventude visita o Ceará, no Presidente Vargas. O Vila Nova encara o já rebaixado ABC, no Frasqueirão. O Atlético-GO duela com o Guarani, no Antônio Accioly. No Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino recebe o Criciúma. Em Tombos, o Mirassol enfrenta o Tombense.

Enderson dá adeus ao Sport

"A gente tem que entender ciclos. O ciclo do Enderson poderia ter sido encerrado um pouco antes. Talvez no momento em que a gente não estava conseguindo o resultado. Busquei alternativas, vim com toda minha energia e força. Acho que fizemos coisas muito boas, mas o principal objetivo da temporada.... Matematicamente (existe chance), mas é muito difícil. A gente depende não só do nosso resultado, mas de mais cinco. No futebol, até pode acontecer, mas é muito improvável", lamentou Enderson, antes de ser demitido.

"Não há Enderson para 2024 no Sport. Queria muito entregar ao próximo treinador o clube na Série A. Infelizmente, não foi possível. De uma maneira até meio inacreditável. Não houve falta de empenho e dedicação dos jogadores, mas não conseguimos transformar isso em gols", completou.

Ao todo, Enderson treinou o Sport em 67 jogos, com 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Comandou o clube na campanha do título pernambucano, vencendo o Retrô, mas tendo também um insucesso com o vice da Copa do Nordeste, perante o Ceará.

