Sport Com time alternativo, Mariano Soso celebra vitória com "autoridade" do Sport Treinador ressaltou boa atuação do time em Caruaru, contra o Flamengo-PE, com domínio do início ao fim

Depois da boa apresentação contra o Afogados, o Sport voltou a demonstrar uma boa performance no Estadual. Mesmo com um time alternativo, o Leão não encontrou dificuldades para vencer o Flamengo de Arcoverde. Aliás, pela primeira vez no ano, o Rubro-negro marcou três gols em uma mesma partida. Após a boa atuação, o técnico Mariano Soso, em coletiva realizada no Lacerdão, afirmou estar satisfeito com a evolução do time.

"Me permite dividir com vocês a alegria de um novo triunfo, sustentado na evolução da equipe, independentemente dos jogadores que começaram. Acredito que a nossa identidade está em construção, e não foi alterada por conta dos jogadores que trocamos", iniciou o treinador.

O placar de 3x0 em Caruaru foi construído com autoridade pelo Sport. Principalmente pela atuação do primeiro tempo, onde a equipe da Ilha do Retiro teve diversas oportunidades de balançar as redes. Em meio ao gramado irregular, a postura do time foi elogiada por Soso.

"A equipe fez um bom jogo. Teve construção, solidez defensiva, em um campo complexo para a troca de passes, imperfeito, onde tivemos que nos adaptar. Interpretamos com muita certeza a necessidade do jogo, e os jogadores tiveram coragem, clareza para executar o plano", salientou.

"No primeiro tempo tivemos mais autoridade, maior posse de bola, mas sempre com a intenção de agredir o adversário. No segundo tempo, tivemos ataques mais diretos, com um adversário que trocou sua linha de cinco. Eu acho que o Sport teve o controle e domínio de jogo. Isso é importante para a progressão do nosso modelo", finalizou.

Com a vitória conquistada fora de casa, o Sport retomou o topo da tabela do Pernambucano. O Leão agora tem 15 pontos, um a mais que o Náutico, e volta suas atenções para a Copa do Nordeste. No domingo (4), o Rubro-negro visita o Bahia, em Salvador, às 16h.

