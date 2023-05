A- A+

Futebol Com time misto, Sport estreia na Série B 2023 diante do Novorizontino Leão deve poupar alguns titulares, como o meia Luciano Juba e o atacante Vagner Love, visando final da Copa do Nordeste, quarta (3), contra o Ceará

Dos 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro 2023, 19 já estrearam. Falta apenas um. O atual campeão pernambucano. Finalista da Copa do Nordeste. Único integrante da divisão entre os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dono do melhor ataque do País, empatado com o Fortaleza, com 65 gols. Por fim, mas não menos importante, principalmente no contexto presente: um dos favoritos ao acesso à Série A. Vivendo ótimo momento na temporada, o Sport visita neste domingo, às 15h30, o Novorizontino, no Jorge Ismael De Biasi.

Time deve ter mudanças

Na iminência de disputar o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, o Sport poupará os titulares diante dos paulistas. Segundo o portal NE45, nenhum atleta do time principal embarcou para São Paulo.

São eles: Renan, Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús, Fabinho, Ronaldo Henrique, Jorginho, Luciano Juba, Vagner Love, Edinho e Ewerthon. O lateral-direito Eduardo também ficou fora da relação. Outro desfalque certo é o atacante Facundo Labandeira. O uruguaio sofreu uma contusão no joelho direito na final do Campeonato Pernambucano e ficará afastado oito semanas dos gramados. O Leão não atuou nas duas primeiras rodadas da Série B por conta dos compromissos pelas finais do Estadual, contra o Retrô.

Alguns nomes que constam na lista de relacionados são Jordan, Denival, Felipinho, Deyvson, Chico, Renzo, Alisson Cassiano, Pedro Martins, Fábio, Lucas André, Fabricio Daniel, Gabriel Santos, Wanderson, Kayke, Gean, João Igor, Baraka, Matheus Vargas e Paulinho.

"O importante é o elenco. A gente se colocou nessa situação boa de estar disputando decisões uma atrás da outra e quem for jogar vai representar bem. Temos a responsabilidade de começar bem a Série B, que é o maior objetivo do Sport no ano", apontou o zagueiro Chico.

Reencontro com ex-rubro-negros

Ex-jogador do Sport, o lateral-direito Raul Prata, do Novorizontino, elogiou o adversário. "Tenho amigos que jogam lá até hoje. É um time grande, que joga na Série B e vem buscando o acesso desde o ano passado. Esperamos um jogo difícil, mas a nossa equipe vem bem também", declarou Prata.

Os paulistas estão invictos como mandantes em 2023, com nove vitórias e três empates (83% de aproveitamento) em jogos pela Série A2 do Paulistão e da Série B. Quem comanda o clube, inclusive, é outro velho conhecido dos pernambucanos, o técnico Eduardo Baptista, campeão estadual e regional pelo Leão, em 2014.

"O pai dele (Nelsinho) e ele têm uma história de identificação com o Sport. Eu me lembro da passagem campeã de Nelsinho em 2008 e ele (Eduardo) também deixou o clube bem. Mas agora é outro time, outras peças. Será um jogo difícil", frisou Chico.



Ficha técnica



Novorizontino

Jordi; Andriano Martins, César Martins e Ligger; Raul Prata, Geovane, Marlon, Denner; Aylon, Léo Tocantins e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista



Sport

Jordan; Ewerthon, Chico, Renzo (Alisson) e Felipinho; Fábio Matheus, Pedro Martins e Matheus Vargas; Paulinho, Wanderson e Gabriel Santos.. Técnico: Enderson Moreira



Local: Jorge Ismael De Biasi (Novo Horizonte/SP)

Horário: 15h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Marcyano da Silva Vicente e Sidmar dos Santos Meurer (ambos de MG).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere FC e Dale App

