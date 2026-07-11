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VÔLEI Com time reserva, Brasil é superado pela Tailândia na Liga das Nações de vôlei feminino Já classificado para a fase final, Brasil volta à quadra neste domingo para enfrentar os EUA pela liderança

A seleção brasileira feminina de vôlei foi superada na madrugada deste sábado pela Tailândia por 3 sets a 0 (25/15, 25/16 e 25/17) pela terceira semana da Liga das Nações, em Osaka, no Japão. O técnico José Roberto Guimarães jogou com a equipe reserva o duelo contra as tailandesas.

As brasileiras, já classificadas para fase final, voltam à quadra neste domingo, à 0h (horário de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos pelo encerramento da primeira fase. Vale o primeiro lugar.

O Brasil atuou com a levantadora Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Rosamaria e Helena, as centrais Luzia e Lorena e a libero Natinha. Entram durante o jogo a libero Marcelle e a ponteira Maiara Basso.

A aposta Kisy foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 11 pontos. A principal pontuadora do jogo foi a central tailandesa Thatdao, com 15 bolas no chão, seguida por Pimpichaya, com 12 pontos.

A primeira fase da Liga das Nações reúne 18 seleções, que disputam 12 partidas ao longo de três etapas. Ao fim da fase classificatória, oito equipes disputarão as quartas de final na China.

Por ser sede dos confrontos decisivos, a seleção asiática já está classificada, juntando-se às outras sete equipes com melhores campanhas.

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