Pernambucano Com time todo reserva, Sport vence Central e termina primeira fase do Estadual na liderança O Leão da Ilha está garantido nas semifinais e espera o vencedor do confronto entre Petrolina x Santa Cruz; Patativa está eliminada do Pernambucano

Com um time todo reserva, o Sport venceu o Central, por 1 a 0, neste sábado (01), no estádio Lacerdão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O Leão precisava apenas do empate para garantir a primeira posição do grupo e acabou com 30 pontos. A Patativa terminou na sétima posição, com 14 pontos, e, portanto, vai ficar de fora das quartas de final.

Por avançar na primeira posição, o Sport está classificado de forma direta às semifinais. A partida será na próxima sexta-feira (07), contra o vencedor do confronto entre Petrolina x Santa Cruz.

Como todos os titulares foram poupados, a partida diante do Central marcou a estreia do goleiro Jordan, recém-contratado.

O jogo

Sport e Central começaram o primeiro tempo sem muita criatividade. O gramado irregular do Lacerdão influenciou para a partida ter um início muito disputado, porém, sem grandes chances. Aos 19 minutos, os donos da casa chegaram perto de abrir o placar. Candinho recebeu de costas, na marca do pênalti, conseguiu girar e finalizou por cima do gol.

As melhores escapadas do Sport aconteciam pelo lado direito de ataque. Gabriel Santos invadiu a área e cruzou rasteiro para Wanderson. O ponta rubro-negro encheu o pé em direção ao gol, mas Douglas Bomba colocou a cabeça na bola para evitar o gol leonino.

O Sport passou a controlar o Central a partir da metade do primeiro tempo e conseguiu abrir o placar antes do intervalo. Aos 41 minutos, Edinho cobrou escanteio na cabeça de Renzo. O zagueiro concluiu firme, no contrapé do goleiro Juca, no que foi seu primeiro gol como profissional.

Mesmo com o Central precisando do resultado na segunda etapa, o Sport voltou criando melhores oportunidades. Entre os 10 e 20 minutos, o Leão teve três chances de abrir o placar. Matheus Vargas, Ewerthon e Wanderson não ampliaram o placar.

A melhor chegada da Patativa foi na bola parada. Aos 22 minutos, Danilo Pires cobrou uma falta por cima da barreira e a bola passou perto do gol defendido por Jordan.

Ficha técnica

Central 0

Juca; Edy, Emerson, Jackson e Adson (Danilo Pires); Douglas Bomba, Douglas Carioca, Natan (Leandro Costa) e Dhonata; Roninho e Candinho (Maycon Alagoano). Técnico: Márcio Goiano.

Sport 1

Jordan; Ewerthon, Chico, Renzo e Felipinho; Fábio Matheus (Lucas André), Pedro Martins e Matheus Vargas (Paulinho); Edinho (João Igor), Wanderson (Kayke) e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior

Assistentes: Ricardo Chianca e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior

Gols: Renzo (41’ 1° tempo)

Cartões amarelos: Gabriel Santos (SPO); Fábio Matheus (SPO) Adson (CEN); Natan (CEN); Candinho (CEN); Douglas Carioca (CEN)

Público: 4.103

Renda: R$ 123.460,00

