Com time sub-20, Sport busca o empate contra o Jaguar na estreia do Campeonato Pernambucano

O Sport enfrentou o Jaguar pela estreia do Campeonato Pernambucano e empatou por 2 a 2 neste sábado (10), na Arena de Pernambuco.



Com a equipe sub-20 em campo, o Leão teve dificuldades para finalizar e viu o time de Jaboatão dos Guararapes sair na frente logo aos 14 minutos do primeiro tempo.



Os rubro-negros buscaram o empate aos 38 com gol de Felype Gabriel, mas a igualdade não durou muito. Três minutos depois, Jaguar voltou a marcar com Paulo Miranda e terminou a etapa inicial com a vantagem no placar.

Mas nos 45 minutos finais, o Sport passou a ser mais ofensivo e chegou ao gol com Lipão. O 2 a 2 deixou os recifenses mais confortáveis na partida, que tentaram buscar a virada até o fim da partida.



Sem sucesso, o Leão terminou o primeiro jogo do Pernambucano com o empate e somou um ponto no início da busca pelo tetracampeonato estadual.



O próximo compromisso do Sport será contra o Retrô, na próxima quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro.



Antes, o Jaguar entra em campo na terça-feira (13) contra o Vitória das Tabocas, às 20h, também na Arena de Pernambuco.



O jogo

A partida começou equilibrada, com chances para as duas equipes. O Sport até tentou criar oportunidades, mas foi o Jaguar quem marcou pela primeira vez.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, após vacilo da defesa rubro-negra, Edson Pernambuco recebeu passe na medida de Fabrício Aguiar e completou de direita para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o time de Jaboatão dos Guararapes.



O gol fez com que os recifenses sentissem mais o jogo e caíssem um pouco de ritmo.



Aos 19, Felipinho tentou para o Leão de cabeça. Ele recebeu uma grande jogada de Rafinha pela esquerda, mas mandou a bola para fora.



Na jogada seguinte, o Jaguar voltou a assustar os rubro-negros com Jefferson Recife. O jogador avançou pela direita e cruzou para o gol, que parou nas mãos do goleiro leonino.



Precisando sair mais para o jogo, Felype Gabriel cabeceou após escanteio batido por Felipinho, mas mandou para fora.



Aos 31, Adriano salvou o Sport de levar o segundo gol, defendendo forte chute de Ruan Pablo, que arriscou de fora da área.



O goleiro rubro-negro voltou a trabalhar após jogada de Ruan Pablo para Jefferson Recife, que tentou chutar de esquerda, mas pegou muito mal e mandou a bola para longe.



O Jaguar seguiu tentando ampliar o placar, mas teve dificuldades para chegar à finalização.



Mas quem conseguiu marcar foi o Sport. A bola sobrou na pequena área para Felype Gabriel, que empatou para o Leão da Ilha aos 38 minutos e foi comemorar com os torcedores presentes na Arena de Pernambuco.



A alegria, no entanto, não durou muito. Aos 41, o Jaguar reagiu com Paulo Miranda, que acertou no fundo das redes para recolocar os mandantes na frente e fez 2 a 1.



O Sport ainda assustou nos acréscimos com escanteio de Felipinho, mas viu a equipe de Jaboatão terminar a primeira etapa com a vantagem.



Segundo tempo

Os 45 minutos finais começaram com mais intensidade para o Leão. Logo no primeiro minuto, Felipinho dominou e fez boa chegada na área adversária, mas a jogada parou no goleiro Igor Leonardo.



E depois de insistir, o Sport chegou ao empate aos 8 minutos do segundo tempo. Com cruzamento de Rafinha, Lipão cabeceou em grande estilo. Igor até tentou tocar na bola, mas não conseguiu impedir o gol leonino.



Lipão tentou novamente, mas Igor saiu da barra e mandou para a lateral.



Aos 14, foi a vez de Micael buscar a virada. Ele recebeu livre na entrada da área, chutando na saída do goleiro e mandou para fora.



Com um Sport mais ofensivo, o Jaguar viu o rendimento cair bastante no decorrer do segundo tempo. A equipe não assustou os rubro-negros até os 18 minutos com cabeceio de Nilson para fora.



Por pouco o terceiro gol do Sport não saiu dos pés de Felipinho. Com bom cruzamento de Rafinha, o atacante finalizou e passou muito perto da barra do Jaguar.



Para o clube de Jaboatão dos Guararapes, Guilherme tentou de fora da área, mas parou nas mãos do goleiro do Sport.



Paulo Miranda também cobrou falta para o Jaguar, sem oferecer perigo para defesa do time da Ilha do Retiro. Na sequência, o Sport tentou o contra-ataque com jogada entre Jefinho e Tuca Moreira.



Aos 40, Vitinho tentou para o Jaguar com tabela junto a Ruan Pablo, mas a defesa do Sport tirou para a lateral.



Os dois times seguiram buscando o terceiro gol até o fim, mas nada foi feito. Um ponto para cada na estreia do Campeonato Pernambucano 2026.



Ficha Técnica



Jaguar 2

Igor; Medina, Nilson Júnior, Ruan Pablo (David Farias) e Paulo Miranda; Erik (Juninho), Gil Mineiro, Edson Pernambuco (Vitinho), Jefferson Recife, Jô (Guilherme) e Fabrício Aguiar (Léo Magoh). Técnico: Toninho Pesso

Sport 2

Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Dedé, Breno, Lipão (Tuca Moreira) e Augusto Pucci; Micael e Felipinho (Jefinho). Técnico: Alexandre Oliveira

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Deborah Cecília. Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique

Cartões amarelos: Gil Mineiro, Fabrício Aguiar, Medina (JAG), Ítalo Lucas, Felype Gabriel, Dedé (SPT)

Gols: Edson Pernambuco (14’ do 1T), Felype Gabriel (38’ do 1T), Paulo Miranda (41’ do 1T), Lipão (7’ do 2T)

Público: 1.998

Renda: R$ 52.145,00



