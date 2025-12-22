A- A+

FUTEBOL Com título do Corinthians na Copa do Brasil, veja como ficarão potes do sorteio da Libertadores Fase de grupos da competição começará no dia 7 de abril e sorteio acontecerá 18 de março

Com a conquista da Copa do Brasil no dia de ontem (21), o Corinthians se tornou o penúltimo time a garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2026.

Embora a última equipe ainda não esteja definida, já dá para saber como ficarão os potes do sorteio dos grupos da competição, que só será realizado no dia 18 de março de 2026.

Como os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol, já é possível saber que Flamengo, Palmeiras e Fluminense serão cabeças de chave, enquanto Cruzeiro e Corinthians estarão no pote 2.

Botafogo e Bahia, caso avancem na Pré-Libertadores, ficarão no pote 4 e poderão integrar o grupo de qualquer brasileiro.

Veja os potes da Libertadores de 2026

POTE 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Independiente de Valle.

POTE 2: Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro e Universitario.

POTE 3: Junior Barranquilla, Universidad Católica, Independiente Santa Fé, Rosário Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira e Cusco.

POTE 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol e os 4 classificados da Pré-Libertadores.

A fase de grupos da Libertadores 2026 começa no dia 7 de abril e vai até a semana do dia 28 de maio.

As oitavas estão marcadas para 11 e 20 de agosto — depois da Copa do Mundo —, as quartas para os dias 8 e 17 de setembro, as semifinais para 14 e 22 de outubro e a grande final será disputada no dia 28 de novembro, ainda sem local definido.

