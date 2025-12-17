Com título do Intercontinental, PSG fatura R$ 27,2 milhões em premiação

A- A+

O inédito título mundial, ao vencer o Flamengo nos pênaltis na final da Copa Intercontinental de Clubes, em Doha, rendeu mais do que o desempenho desportivo para o time francês. Ao vencer o torneio, a equipe faturou 5 milhões de dólares, ou R$ 27,2 milhões, na cotação atual.

O prêmio para o Flamengo, vice-colocado, é um pouco menor: são US$ 4 milhões, ou R$ 21,8 milhões. O rubro-negro garantiu a quantia aos poucos, primeiro com a premiação pela participação (R$ 5,45 milhões), depois com a vitória sobre o mexicano Cruz Azul (outros R$5,45 milhões), na primeira fase, e ao derrotar o egípcio Pyramids (rendeu mais R$ 10,9 milhões) na semifinal.

Já o clube francês, que garantiu a vaga ao vencer a Liga dos Campeões, precisa disputar apenas a decisão, e já começou o torneio com a premiação correspondente ao montante acumulado pelo rubro-negro nas fases anteriores.

Nesta quarta, Flamengo e PSG empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Kvaratskhelia, para os franceses, e Jorginho, de pênalti, para o rubro-negro. A igualdade se manteve durante a prorrogação, e, nos pênaltis, o clube carioca desperdiçou quatro das cinco cobranças e deixou o bicampeonato mundial escapar.

