Futebol Com título estadual do Sport, Náutico pega vaga na fase de grupos do Nordestão; Santa disputará pré Retrô, vice-campeão estadual, também jogará a etapa preliminar da competição regional

Com o título do Campeonato Pernambucano ficando nas mãos do Sport, ficou definida também a participação das equipes do estado na Copa do Nordeste 2024. Campeão estadual, o Leão entrará diretamente na fase de grupos, assim como o Náutico, que herdou o lugar por ser o pernambucano melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Eliminado nas quartas de final do Pernambucano, para o Petrolina, restou ao Santa Cruz ficar com uma vaga na pré-Copa do Nordeste. O Tricolor estará na etapa preliminar ao lado do Retrô, vice-campeão estadual.



Por falar na Copa do Nordeste, Sport e Ceará jogam no dia 3 de maio para saber quem será o campeão da edição 2023. No duelo de ida, no Castelão, o Vozão ganhou por 2x1.

