Com título, Sport celebra seu 11º bicampeonato pernambucano; relembre outros

A- A+

Maior campeão estadual, agora com 44 títulos, o Sport também aumentou sua régua para os demais concorrentes do Estado no quesito bicampeonato. Feito, aliás, que o clube volta a celebrar depois de 17 anos. Com a taça conquistada sobre o Náutico neste sábado (6), na Arena de Pernambuco, é a 11ª vez na história que o Leão repete a façanha. O segundo clube que mais conseguiu dois títulos seguidos foi o Santa Cruz, em sete oportunidades.

Na última vez que o Sport foi bicampeão pernambucano, o adversário do jogo “decisivo”, em 2007, foi o Náutico. Após sagrar-se campeão um ano antes sobre o Santa Cruz, o Rubro-negro venceu o Timbu por 2x0, na Ilha do Retiro, e ficou com o título com duas rodadas de antecedência, de forma invicta.

À época, o Estadual era disputado em dois turnos, com o time dirigido por Alexandre Gallo terminando na frente em ambos. Na sequência, a equipe da Praça da Bandeira ainda faturou seu segundo pentacampeonato, após vencer o Pernambucano nas três temporadas seguidas.

Desde o início do Campeonato Pernambucano no século passado, apenas em três décadas o Sport não conseguiu conquistar um bicampeonato: de 30, de 70 e na última, entre 2011 e 2020.

Após o Flamengo-PE ser campeão da primeira edição, em 1915, o Sport subiu ao lugar mais alto do pódio nas duas temporadas seguintes: 1916 e 1917. Em 1923 e 1924, o Leão voltaria a conquistar dois títulos consecutivos, feito que só celebraria novamente em 1942. Em 43, pela primeira vez, foi tri.

Além destas vezes, o Sport foi bicampeão em 1948/49, 1955/56, 1961/62, 1980/81 - tri em 83 -, 1991/92 e 1996/97 - penta após ganhar 98, 99 e 2000.

Ao todo, seis times foram bicampeões pelo menos uma vez no Campeonato Pernambucano. Enquanto o Sport conseguiu o feito em 11 oportunidades, e o Santa Cruz em sete, Náutico (cinco), América (duas), Torre (uma) e Tranways (uma), são outros clubes que celebraram tal conquista.

Veja também

Sport Após 65 anos, Sport é campeão com um técnico estrangeiro no comando