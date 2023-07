A- A+

Copa do Mundo Com todos os times com chance de classificação, Grupo A define os classificados neste domingo (30) Favorita no grupo, Noruega amarga a lanterna e pode ser a primeira grande decepção do torneio

Iniciando a terceira e última rodada da fase de grupos, neste domingo (30), serão definidos os primeiros times no chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo. Pelo Grupo A, Suíça x Nova Zelândia lutam para se manter entre os dois primeiros colocados, enquanto que Noruega x Filipinas correm por fora na busca de uma vaga. Ambas as partidas acontecem simultâneamente a partir das 4h.

No Dunedin Stadium, a Suíça, atual líder do grupo, enfrenta as donas da casa e vice-líderes, Nova Zelândia. As europeias venceram Filipinas por 2x0 no primeiro jogo e chegam de um empate por 0x0 diante da Noruega. Já as neozelandesas já viveram altos e baixos na competição; Depois de vencerem as norueguesas na estreia por 1x0, algo que se mostrava improvável antes da bola rolar, não sustentaram o bom momento e caíram diante de Filipinas, também por 1x0.

Já na outra partida do grupo, no Eden Park, em Auckland, a Noruega joga a vida diante da seleção de Filipinas. As norueguesas estão muito aquém das expectativas. Campeãs em 1995 e presente em todas as edições de Copa, as europeias sequer marcaram nas duas partidas que realizaram e podem não contar com Ada Hegerberg, uma das artilheiras do time, lesionada no último jogo. Por outro lado, as filipinas surgem como surpresa no grupo e com chances de buscar a classificação ainda na primeira participação do país numa Copa do Mundo.

Oitavas de final

As duas equipes classificadas no Grupo A cruzarão com Espanha e Japão, do Grupo C, que já estão na próxima fase, faltando definir apenas as posições. Os dois confrontos envolvendo essas equipes acontecerão no dia cinco de agosto.

