Decisão no Pernambucano Com torcida única, tricolores esquentam o clima ao redor do Arruda para o primeiro jogo da semifinal Bola rola para o Clássico das Multidões a partir das 16h30

Às 16h30 deste sábado (09), Santa Cruz e Sport se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, no Estádio do Arruda. Por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o jogo será com torcida única. Mas mesmo assim, a expectativa é que o confronto estabeleça o maior público da temporada em Pernambuco e pouco minutos antes da bola rolar, a movimentação é intensa nas imediações do José do Rego Maciel.

Apesar do Arruda receber apenas tricolores neste sábado, o esquema de segurança foi reforçado para o Clássico dás Multidões. Ao todo, 818 policiais militares estão trabalhando para fazer a segurança de quem comparecer à casa coral. A última parcial de ingressos divulgada pelo Santa Cruz foram de mais de 29 mil ingressos vendidos. Expectativa é de um público total acima dos 35 mil.

Por orientação da PMPE, o Santa Cruz abriu os portões às 14h. A polícia, junto ao clube e federação incentivaram ao longo da semana que os torcedores pudessem entrar mais cedo no estádio para que se evitasse grandes filas e tumultos no horário mais próximo da bola rolar.

