Vôlei Com tranquilidade, Brasil vence Coreia do Sul na Liga das Nações de Vôlei Seleção Feminina de Vôlei fechou a partida no Maracanãzinho em 3 sets a 0

Em um pouco mais de uma hora de jogo, o Brasil bateu a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (25x15, 25x19 e 25x17), nesta quinta-feira (16), no Ginásio do Maracanãzinho, pela segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei. Mantendo os 100% de aproveitamento, agora a Seleção Feminina de Vôlei (SFV) volta as atenções para o Estados Unidos, clássico que acontece nesta sexta-feira.

O primeiro set mostrou aquilo que se esperava do que fosse a partida. As sul-coreanas conseguiram mostrar uma resistência apenas quando a ponteira Sohwi Kang esteve no saque, no mais, o Brasil foi soberano e com seis pontos de Ana Cristina, fechou a primeira parcial em 25x15.

No segundo set, as asiáticas conseguiram impor um maior desafio, conseguindo explorar um pouco mais o meio de rede brasileiro. Ainda assim, esbarrou na experiência e eficiência de Gabi, que apareceu nos momentos mais importantes do set, ajudando a fechar em 25x19.

Já na última parcial, a Coreia do Sul até teve um bom início, abrindo uma vantagem de dois pontos logo de cara, mas nada muito consistente. Logo o Brasil reverteu o placar e o técnico José Roberto Guimarães se deu o luxo de rodar bem o elenco. Com uma boa vantagem, a SFV ainda teve uma pequena dificuldade para fechar o jogo, mas nada que assustasse de fato, terminando o jogo 25x17.

Clássico à vista

Uma das mais experientes do atual elenco brasileiro, a central Carolana pôde fazer sua estreia na Liga das Nações. Para Carol, ter a possibilidade de dar experiência para as mais jovens é um fator positivo visando o futuro nas competições. “É sempre muito bom dar essa rodagem para o time, ter essa experiência, trazer essa emoção para a Luzia, Helena, meninas que são jovens mas muito talentosas, de poder estar em quadra, viver isso, e que bom que a gente conseguiu manter o nível", comentou.

Nesta sexta-feira (17), a partir das 21h, o Brasil terá seu primeiro grande desafio na atual competição, as americanas. Carolana se mostrou confiante e diz contar com o apoio da torcida. “O desafio já é maior, mas acredito na nossa equipe, estamos confiantes, vamos estudar bastante as adversárias e é isso, descansar, espero que a torcida esteja aqui novamente", disse a número 15.

Pontuação Geral

Ana Cristina: 18 Pontos (16A | 02B | 00S)

Gabi Guimaraes: 12 Pontos (11A | 00B | 01S)

Sohwi Kang: 09 Pontos (08A | 01B | 00S)

Hoyoung Jung: 08 Pontos (05A | 02B | 01S)





