A- A+

Sport Com trauma no joelho, Labandeira vira baixa por 30 dias no Sport Uruguaio se lesionou diante do Retrô, no último final de semana, pela final do Estadual

Prestes a disputar mais uma decisão na temporada, o Sport terá problemas para encarar o Coritiba, na noite desta quarta-feira (26), pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de deixar o campo com dores no joelho, diante do Retrô, pela final do Estadual, o atacante Labandeira passou por exame de imagem na última segunda (24) e teve um trauma diagnosticado na região. Ele será baixa por 30 dias. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela reportagem.

O uruguaio tem sido acionado com frequência por Enderson Moreira no time titular. Além do confronto com o Coxa, o camisa 30 não estará à disposição para a final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, e nos primeiros compromissos do Rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Como tem sido ao longo da temporada, a tendência é que Edinho seja acionado no lado direito do ataque. O camisa 11 vem sendo avaliado pelo departamento médico em relação às condições físicas, mas deve figurar entre os relacionados para encarar o Coritiba. Se for vetado, Wanderson, Gabriel Santos e Paulinho brigam pela vaga.

Outros problemas

Além de Labandeira, o lateral-direito Eduardo e o meia Jorginho são outras incógnitas no elenco. Ambos estão em tratamento, mas vivem a expectativa de ajudar o clube diante dos paranaenses.

Veja também

caso daniel alves MP da Espanha rejeita novo pedido de liberdade de Daniel Alves por risco de fuga