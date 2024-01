A- A+

Premiação Com três brasileiros, Fifa divulga finalistas para a seleção do ano; confira os indicados Ao todo, mais de 28 mil jogadores votaram para escolher os indicados

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (3) os 23 finalistas para a seleção do ano. A premiação, que faz parte do prêmio The Best, acontece no dia 15 de janeiro, em Londres, na Inglaterra.

Dentre os indicados à seleção, três são brasileiros, sendo eles Ederson, goleiro do Manchester City, o zagueiro Éder Militão e o atacante Vinicius Júnior, ambos do Real Madrid. Além dos principais nomes dessa nova geração, Haaland (Manchester City) e Mbappé (PSG), os lendários Messi (Inter Miami) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) também concorrem à premiação.

A seleção do ano é a única premiação definida apenas pelos votos dos jogadores. O período de avaliação dos indicados foi de 19 de dezembro de 2022 (um dia após a final da Copa) a 20 de agosto de 2023.

Confira os indicados:

Goleiros

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Éderson (Manchester City, Brasil)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

Defensores

Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda)

Éder Militão (Real Madrid, Brasil)

Antonio Rudiger (Real Madrid, Alemanha)

John Stones (Manchester City, Inglaterra)

Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra)

Meio-campistas

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Alemanha)

Luka Modric (Real Madrid, Croácia)

Rodri (Manchester City, Espanha)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai)

Atacantes

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, França)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern de Munique, Inglaterra)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, França)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentina)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil)

Seleção do ano feminina

A Fifa também divulgou as finalistas que concorrem à seleção do ano. As 23 jogadoras indicadas tiveram seu desempenho avaliado de 1 de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023. Dentre os destaques das indicadas estão as campeãs mundiais pela Espanha, a meia Aitana Bonmatí, do Barcelona, e a atacante Jenni Hermoso, do Pachuca-MEX. A premição também acontece no dia 15 de janeiro.

Confira as indicadas:

Goleiras

Mackenzie Arnold (West Ham United, Austrália)

Mary Earps (Manchester United, Inglaterra)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, Estados Unidos)

Defensoras

Lucy Bronze (Barcelona, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid, Spain)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain/Arsenal, Suécia)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Chelsea, Canadá)

Maria León (Barcelona, Espanha)

Irene Paredes (Barcelona, Espanha)

Meio-campistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, Espanha)

Cláudia Pina (Barcelona, Espanha)

Fridolina Rolfo (Barcelona, Suécia)

Georgia Stanway (Bayern de Munique, Inglaterra)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona, Inglaterra)

Atacantes

Jennifer Hermoso (Pachuca, Espanha)

Lauren James (Chelsea, Inglaterra)

Sam Kerr (Chelsea, Austrália)

Alex Morgan (San Diego Wave, EUA)

Salma Paralluelo (Barcelona, Espanha)

Alexandra Popp (Wolfsburg, Alemanha)

Alessia Russo (Manchester United/Arsenal, Inglaterra)

