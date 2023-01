A- A+

Santa Cruz Com três empates, Santa Cruz tem seu segundo pior início de Estadual nas últimas dez edições Apenas em 2018 o Tricolor do Arruda ficou sem vencer nas três primeiras partidas

A invencibilidade do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2023 não é muito celebrada pela torcida. Em três rodadas disputadas, o Tricolor do Arruda ficou apenas com o empate em todas as partidas. No recorte das últimas dez edições, essa é a segunda pior largada da Cobra Coral na competição. Veja o histórico:

Desde 2014, a única vez que um início sem vitória nas três primeiras rodadas tinha acontecido foi na temporada de 2018. Naquele ano, o Santa Cruz estreou empatando em com o Vitória, perdeu para o América e teve outro empate contra o Central. A Cobra Coral foi eliminada nas quartas de final para o Sport e o campeão da edição foi o Náutico.

Em duas edições o Santa Cruz conseguiu começar o Estadual com três vitórias. Petrolina, Retrô e Vitória foram derrotados em 2020, enquanto Afogados, Caruaru City e Íbis foram as vítimas de 2022. Curiosamente, o Tricolor não conseguiu o título em nenhuma das ocasiões. Foi vice para o Salgueiro em 2020 e eliminado na semifinal diante do Náutico no ano passado.

Os últimos títulos estaduais do Santa Cruz foram em 2015 e 2016. No primeiro ano, o início teve derrotas para Sport e Serra Talhada e vitória contra o Central. Em 16, perdeu para o Náutico, empatou com o Salgueiro e derrotou o América.

Confira os inícios do Santa Cruz nas últimas dez edições do Pernambucano:

2014

Santa Cruz 4 x 2 Central

Porto 1 x 0 Santa Cruz

Santa Cruz 0 x 0 Náutico

2015

Santa Cruz 0 x 3 Sport

Serra Talhada 3 x 0 Santa Cruz

Central 1 x 2 Santa Cruz

2016

Náutico 2 x 0 Santa Cruz

Santa Cruz 1 x 1 Salgueiro

Santa Cruz 4 x 2 América-PE

2017

Náutico 1 x 1 Santa Cruz

Santa Cruz 0 x 0 Belo Jardim

Central 2 x 4 Santa Cruz

2018

Santa Cruz 1 x 1 Vitória-PE

América-PE 2 x 0 Santa Cruz

Santa Cruz 1 x 1 Central

2019

Santa Cruz 3 x 0 América-PE

Flamengo Arcoverde 1 x 1 Santa Cruz

Santa Cruz 4 x 1 Afogados

2020

Santa Cruz 3 x 0 Petrolina

Retrô 1 x 2 Santa Cruz

Santa Cruz 1 x 0 Vitória-PE

2021

Santa Cruz 2 x 0 Vitória-PE

Central 1 x 1 Santa Cruz

Santa Cruz 1 x 1 Sport

2022

Santa Cruz 5 x 2 Afogados

Caruaru City 1 x 2 Santa Cruz

Santa Cruz 3 x 0 Íbis

2023

Santa Cruz 1 x 1 Afogados

Santa Cruz 3 x 3 Náutico

Porto 0 x 0 Santa Cruz

Veja também

Flamengo Com volta de Rodrigo Caio, Flamengo encara Bangu pelo Carioca; veja escalações e onde assistir