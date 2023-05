Com três gols de Cano, Fluminense goleia River Plate na Libertadores

A- A+

O Fluminense deu um grande passo para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores após golear o River Plate por 5 a 1, na noite desta terça-feira (2) no estádio do Maracanã, em partida válida pelo Grupo D da competição continental que teve transmissão da Rádio Nacional.

Com os três pontos somados em casa, o Tricolor das Laranjeiras mantém 100% de aproveitamento na competição, com nove pontos conquistados e liderando a sua chave. Já os argentinos ficam na terceira posição com três pontos, mesma pontuação do vice-líder The Strongest (Bolívia), que mede forças com o Sporting Cristal (Peru), ainda nesta quinta.

O JOGO

Fluminense e River Plate fizeram um primeiro tempo muito disputado no Maracanã. Apesar de a equipe comandada por Fernando Diniz ficar mais com a posse de bola, as oportunidades mais perigosas eram da equipe argentina, que, quando conseguia se aproximar da área do time das Laranjeiras, não se furtava em finalizar.

Em um jogo tão amarrado, o Tricolor teve que contar com a qualidade individual de três dos seus principais jogadores para abrir o marcador. Aos 28 minutos Marcelo acertou belo lançamento para Keno, que partiu em velocidade até a ponta esquerda, onde parou e cruzou rasteiro para Cano, que dominou em velocidade e passou como quis por quatro adversários antes de acertar chute forte no ângulo do gol defendido por Armani.

Aos 38 o River conseguiu chegar ao empate em um gol que nasceu de uma falha defensiva. Arias errou na marcação e De la Cruz ganhou a bola. O uruguaio então cruzou na área, onde Beltrán apareceu para desviar.

Porém, na segunda etapa a equipe de Fernando Diniz tomou conta de vez do confronto. Aos sete minutos Ganso deu um belo passe em profundidade para Samuel Xavier, que, com liberdade, cruzou para Cano chegar de carrinho para ampliar a vantagem do Fluminense.

Aos 22 minutos a missão do Tricolor ficou mais simples quando o zagueiro González Pírez foi expulso por falta dura em Gérman Cano. Sete minutos depois o colombiano Arias chegou ao terceiro após boa jogada de Alexander.

Mas a noite era mesmo de Cano, que, após belo cruzamento de Arias, chegou batendo de primeira para marcar o seu quarto gol na partida aos 41. E aos 46 o colombiano deu números finais ao placar.

Agora o Fluminense se concentra no Campeonato Brasileiro, onde disputa clássico com o Vasco no próximo sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), em jogo que terá a transmissão da Rádio Nacional.

Derrota do Timão

Quem teve uma noite para esquecer foi o Corinthians, que, mesmo jogando em Itaquera, perdeu de 2 a 1 para o Independiente del Valle (Equador) na partida que marcou a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo.

O resultado deixou o Timão na 3ª posição do Grupo E com três pontos. Já a liderança é do Argentinos Juniors (Argentina) com sete pontos, enquanto os equatorianos são os vice-líderes com seis pontos.

