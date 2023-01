A- A+

Náutico Com três jogos consecutivos pelo Náutico, Juan Gauto está causando boa impressão na torcida O volante paraguaio só estreou na temporada no confronto diante do Belo Jardim

Após estrear contra o Belo Jardim, o volante Juan Gauto chegou diante do Retrô, na última quarta-feira (25), ao terceiro jogo consecutivo com a camisa do Náutico. O paraguaio está desde dezembro trabalhando no clube, mas só foi regularizado antes do Clássico das Emoções. O jogador comentou sobre sua adaptação.

"Eu gostei muito da cidade, da torcida e do clube. Isso facilita a minha adaptação aqui. O jogo é diferente, mas estou trabalhando para pegar a qualidade das partidas", disse Juan.

Titular nas três partidas, Juan está causando uma boa impressão no torcedor alvirrubro. O volante ressaltou a importância de jogar para melhorar com a equipe.

"Muito importante para ir conhecendo a equipe e fortalecer as qualidade de cada um e fisicamente também, são muitos jogos em sequência. É um time novo que vai melhorando a cada jogo", contou Gauto.

O Náutico volta a campo na próxima segunda-feira (30), contra o Porto, nos Aflitos.

