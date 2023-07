A- A+

Santa Cruz Com três jogos sem vitória, treinador do Santa valoriza equipe: "Não está oscilando desempenho" Nesse recorte, a Cobra Coral sofreu quatro gols e dobrou o número de vezes que a rede foi balançada na Série D

Oscilação. Após se consolidar na liderança do grupo 3 da Série D com duas vitórias consecutivas diante do Globo-RN, o Santa Cruz engatou uma sequência de três partidas sem vencer na competição. Mesmo com a fase negativa, a Cobra Coral se mantém dentro do grupo de classificação e está na segunda posição com 19 pontos.

O último resultado foi o empate em 2 a 2 contra o Nacional de Patos, no Arruda. Antes disso, o Santa Cruz ficou na igualdade sem gols diante do Pacajus-CE e foi derrotado de virada pelo Sousa-PB. Esses dois resultados foram fora de casa.

A defesa foi um ponto que deixou a desejar nesse recorte. Até a oitava rodada, o Tricolor do Arruda tinha sofrido quatro gols. Nos últimos três jogos, o Santa foi vazado quatro vezes.

Depois do duelo no último sábado (1), Felipe Conceição analisou com certa normalidade essa oscilação de resultados, mas reforçou o desempenho da equipe.

“Futebol tem esses momentos de oscilação de resultados, mas não está oscilando o desempenho. A gente podia ter ganho do Sousa-PB, do Pacajus-CE e a mesma coisa contra o Nacional-PB. Em relação ao desempenho, nos deixa tranquilo. É lógico que a gente quer voltar a vencer e vamos buscar na próxima partida”, afirmou.

A chance de recuperar o caminho das vitórias para o Santa Cruz será na segunda-feira (10), contra o Campinense, pela 12° rodada da Série D.

