Copa do Brasil Com tricolores buscando reverter desvantagens, Copa do Brasil conhece finalistas nesta quarta No Morumbi, São Paulo tem clássico contra Corinthians; No Maracanã, Flamengo recebe o Grêmio

Doze títulos em campo e um time buscando subir ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez. A Copa do Brasil conhecerá seus finalistas na noite desta quarta-feira (16). Corinthians e Flamengo têm a vantagem, mas São Paulo e Grêmio prometem se apegar aos detalhes para darem a volta por cima e chegarem à decisão do principal mata-mata do País.

Às 19h30, com promessa de um Morumbi lotado, São Paulo e Corinthians voltam a se encontrar. No confronto de ida, vitória corintiana por 2x1, na Neo Química Arena. Na oportunidade, Renato Augusto, duas vezes, balançou as redes para os mandantes, enquanto Luciano descontou para o Tricolor.

Agora, um simples empate leva o Timão à final. Se apegando ao apoio do torcedor, o São Paulo, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar durante os 90 minutos e manter vivo o sonho do título inédito. Se triunfar pela diferença mínima, o finalista será conhecido nos pênaltis.

Enquanto o Tricolor vem de empate em 1x1 com o Flamengo, no Maracanã, o Alvinegro chega ao Majestoso com uma vitória por 3x1, de virada, sobre o Coritiba, em Itaquera.

Flamengo em crise

Apesar do time deixar a classificação encaminhada ao derrotar o Grêmio por 2x0, em Porto Alegre, nem mesmo o mais otimista dos flamenguistas parece estar confiante para o confronto perante os gaúchos, às 21h30, no Maracanã.

Em crise na temporada, o Rubro-negro chega ao duelo depois de ser eliminado para o Olimpia/PAR, nas oitavas de final da Libertadores, e ao ficar no empate com o São Paulo, pelo Brasileiro. Para completar, nesta terça-feira, às vésperas do confronto com o Grêmio, Gerson e Varela trocaram socos durante o último treino visando a partida. Os atletas, no entanto, devem ser titulares perante o Imortal.

Mesmo com a árdua missão, a equipe do técnico Renato Gaúcho se apega ao mau momento do rival para conseguir uma classificação heróica. Para avançar à final no tempo normal, o time tricolor precisará vencer por três ou mais gols de diferença. Em caso de vitória gremista por dois gols, o finalista será definido nos pênaltis. Os cariocas podem até mesmo perder por um gol de diferença que garantem a classificação.

Bolada

Além da vaga para a final da Copa do Brasil, os vencedores das semifinais garantem, no mínimo, mais R$ 30 milhões, valor dado ao vice-campeão do torneio como premiação. Em caso de título, uma das equipes vai embolsar mais R$ 70 milhões.

