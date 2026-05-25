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Santa Cruz

Com trio do G8 pela frente, Santa Cruz terá sequência árdua para confirmar evolução na Série C

Nas próximas cinco partidas, Tricolor encara quatro times que estão acima na tabela

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Santa Cruz briga por um lugar na G8 da Série CSanta Cruz briga por um lugar na G8 da Série C - Foto: Sávyo Miguel/FPF

Depois de ficar no empate com o Maringá, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz vai precisar seguir demonstrando evolução caso queira terminar a primeira fase da competição entre os oito primeiros colocados. Isso porque, nas cinco próximas partidas, o Tricolor terá uma sequência crucial que pode definir o futuro no torneio.

Entre a 9ª e a 13ª rodada, a Cobra Coral vai encarar quatro times que estão acima na tabela de classificação. Destes, três figuram no grupo que jogará a segunda fase. Três dos compromissos serão em solo pernambucano.

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O primeiro dos duelos será no próximo domingo (31), às 16h. Na ocasião, o time de Cristian de Souza recebe a Ferroviária. A equipe paulista é a atual 10ª colocada, uma posição acima do Santa, com 12 pontos. O Tricolor soma 11 pontos. 

Posteriormente, o Santa Cruz ainda terá pela frente três dos cinco primeiros colocados. Na 10ª rodada, visita o Brusque, em Santa Catarina. Já nas 12ª e 13ª, encara o Paysandu, fora, e o Ituano, na Arena de Pernambuco. 

Entre as partidas, o Tricolor vai receber o 13º colocado Ypiranga, no dia 20 de junho, às 19h, pela 11ª rodada, em São Lourenço da Mata. O time gaúcho soma dez pontos.  

Próximos cinco jogos do Santa Cruz

9ª rodada
31/05 - 16h Santa Cruz x Ferroviária (Arena de Pernambuco)

10ª rodada
14/06 - 11h Brusque x Santa Cruz (Arena Simon)

11ª rodada
20/06 - 19h Santa Cruz x Ypiranga (Arena de Pernambuco)

12ª rodada
27/06 - 17h Paysandu x Santa Cruz (Curuzu)

13ª rodada
04/07 - 21h Santa Cruz x Ituano (Arena de Pernambuco)

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