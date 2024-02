Com tropeço para o Retrô, Náutico não depende mais só de si para avançar às semis diretamente; veja

A- A+

Com a derrota sofrida para o Retrô, por 1 a 0, nesse domingo (18), o Náutico não só perdeu a chance de avançar antecipadamente para as semifinais do Campeonato Pernambucano, como também precisa de fatores externos para se classificar diretamente na próxima rodada. Vale lembrar que o Timbu tem pela frente um Clássico dos Clássicos diante do Sport no próximo sábado (24), nos Aflitos, para encerrar a primeira etapa do Estadual. O Rubro-negro é líder com 21 pontos e já está classificado para o mata-mata do torneio.

Ao entrar em campo diante do Retrô, a missão do Náutico era uma: conseguir a classificação antecipada, assim como o Sport fez diante do Porto, no sábado (17). Ainda assim, ao fim da partida, o time foi ultrapassado pela Fênix, que ocupa atualmente a vice-liderança do Estadual, com 17 pontos. O clube de Camaragibe depende apenas de si na próxima rodada para se classificar para as semifinais diretamente.

Já o Náutico passou para a terceira posição, com os mesmos 17 pontos, porém com saldo de gols menor - são sete contra nove da Fênix.. Se tivesse vencido a partida, o Timbu teria chegado aos 20 pontos e precisaria somente de uma vitória simples diante do Sport no clássico do fim de semana para assumir a liderança. Com o resultado da partida, nem o Alvirrubro e nem o Retrô podem alcançar o Rubro-negro.

Caminhada dura para a classificação

No cenário atual, para poder se classificar diretamente para as semifinais, o Náutico depende de alguns fatores. O primeiro deles é pontuar diante do Sport no sábado. Caso empate, precisa torcer para que o Retrô perca para o Flamengo de Arcoverde, lanterna da competição. Caso vença o Leão, um simples empate da Fênix já seria o suficiente. A partida da equipe de Camaragibe acontece no mesmo dia do clássico, às 16h30, no Arruda.

Caso não consiga a classificação direta para as semfinais, o Náutico deverá disputar a segunda fase da competição. A etapa consiste em confrontos de jogo único e eliminatórios entre as quatro equipes que ocuparem da terceira à sexta posição da tabela.

Antes do clássico decisivo diante do Sport, o Náutico se prepara para entrar em campo pela Copa do Nordeste, fora de casa, diante do Vitória-BA. O duelo acontece nesta quarta-feira (21), às 19h, pela quarta rodada da competição. Atualmente, o Timbu ocupa a terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos.

