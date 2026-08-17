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FUTEBOL Com tudo ainda em aberto, Libertadores define classificados para quartas de final Os jogos acontecem entre os dias 18 a 20 de agosto

As oitavas de final da Copa Libertadores chegam ao fim nesta semana com todos os confrontos totalmente em aberto, embora os principais favoritos enfrentem cenários diferentes: o Flamengo joga a partida de volta em casa contra o Cruzeiro, enquanto o Palmeiras visita o Cerro Porteño.

Os dois últimos finalistas do principal torneio de clubes das Américas conhecerão seu destino na quarta-feira, com o rubro-negro enfrentando um adversário brasileiro no Maracanã e o 'Verdão' jogando em Assunção contra um time que tem se mostrado uma pedra no sapato.

Os cariocas e paulistas buscarão a classificação para as quartas de final, previstas para setembro, em meio à intensa disputa pela liderança do Brasileirão.

O Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, está agora a apenas três pontos do Palmeiras e pode alcançar o Alviverde na liderança se vencer o jogo pendente.

O time rubro-negro soube aproveitar a má fase da equipe paulista, que acumula quatro jogos sem vitória, incluindo um empate em 1 a 1 com o Cerro, em São Paulo, na semana passada.

"O time é vitorioso. É só corrigir. Se não pusermos os pingos nos is, parece que o Palmeiras está em último", disse o técnico português Abel Ferreira após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense, no sábado.



Nas quartas de final, o adversário será o estreante no torneio, Mirassol, ou a LDU. As duas equipes decidirão a vaga na quinta-feira, no Equador, após um empate em 1 a 1 no Brasil.

O Flamengo parece ter um caminho um pouco mais tranquilo pela frente. Após sair do Mineirão com um empate (1 a 1), o time carioca apostará na força do Maracanã para avançar em sua campanha pela defesa do título.

A equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim vive uma invencibilidade de oito jogos em partidas oficiais, incluindo uma goleada de 5 a 1 sobre o Mirassol no domingo, e tem como seu maior trunfo um elenco repleto de estrelas.

"O time está evoluindo graças ao tempo de convivência e aos treinamentos que realizamos", observou o técnico. "Mas posso afirmar uma coisa com certeza: não somos o melhor time do mundo". Se o Flamengo confirmar o favoritismo contra o Cruzeiro — campeão da Libertadores em 1976 e 1997 —, enfrentará o Deportes Tolima ou o Independiente del Valle na próxima fase.

Colombianos e equatorianos iniciam o confronto nesta terça-feira, em Ibagué, após alterações na tabela causadas por um terremoto na Colômbia. O jogo de volta está marcado para Quito, na próxima semana.

No mesmo dia, outro carioca, o Fluminense, tentará encerrar a crise que levou à saída do técnico argentino Luis Zubeldía.

Ainda sem um treinador efetivo, o Tricolor viajará à Argentina para enfrentar o Independiente Rivadavia, contra quem empatou sem gols no primeiro jogo, na esperança de manter vivo o sonho de repetir o feito de 2023.



O Fluminense ou o Independiente Rivadavia — sensação na estreia da fase de grupos — disputarão uma vaga nas quartas de final contra o Platense ou o Coquimbo Unido.

O Platense cedeu um empate em 1 a 1 jogando em casa e visitará, na quarta-feira, o segundo representante do Chile ainda na disputa.

A outra equipe chilena, a Universidad Católica, enfrentará um adversário com uma tradição talvez inigualável na competição: o Estudiantes de La Plata. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

'El Pincha', que conquistou seu quarto título da Libertadores em 2009, chega embalado após golear o Gimnasia por 4 a 0 no clássico de La Plata, no último sábado.

"Não jogamos de forma conservadora. Está no nosso DNA. Vamos buscar a vitória com inteligência", afirmou o técnico da equipe argentina, Alexander Medina.

As oitavas de final terminam na quinta-feira, em São Paulo, com um confronto de peso que definirá o adversário de quem se classificar do duelo entre Católica e Estudiantes: Corinthians contra Rosario Central, que empataram em 0 a 0 na ida.

O 'Canalla', time de Angel Di María, teve um início de temporada um tanto irregular, embora sem a turbulência que cerca o 'Timão' e a saída tumultuada do atacante holandês Memphis Depay.

Aos 38 anos, 'El Fideo' sonha em chegar pela primeira vez às quartas de final da Libertadores, competição na qual estreou nesta temporada.

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