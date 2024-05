A- A+

JORNALISMO Com tumor cerebral, jornalista esportivo Antero Greco está em seus "dias finais", diz apresentador Paulo Soares 'amigão' contou que Antero estava com um tumor cerebral desde 2022, e lutou para se recuperar, mas "agora não há mais o que fazer"

Após informações falsas sobre a morte do jornalista Antero Greco, de 68 anos, circularem na internet, o apresentador Paulo Soares afirmou em publicação que o amigo está nos “dias finais”. Os dois são amigos próximos e comandaram por anos o programa esportivo SportsCenter na ESPN Brasil.

Segundo o companheiro de bancada, Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então vinha fazendo tratamento para a doença. O jornalista está sedado, com alimentação por sonda, no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, e não se comunica mais.

Ainda de acordo com Paulo Soares, o apresentador está rodeado de familiares, assim como amigos que tiveram a oportunidade de visitá-lo nos últimos dias para as despedidas. Depois que recebeu o diagnóstico do tumor cerebral, Antero fez duas cirurgias e também passou por radioterapia e quimioterapia. Até que sofreu com uma piora recente do quadro.

Em 9 de setembro do último ano, Greco passou mal ao vivo durante um programa e precisou ser retirado às pressas do estúdio. Na época, ele foi hospitalizado e precisou antecipar uma cirurgia que estava prevista para alguns meses depois. Afastado do trabalho, ele fez a cirurgia e passou por sessões de radioterapia.





— Exames foram feitos e se constatou um corpo estranho aqui [na cabeça]. Fui internado em urgência e operado pela equipe do Dr. Nilton Lara e saí legal. Dois meses depois, fazendo exames de rotina, mostrou que sobrou 'um treco da gororoba', então deveria ser submetido a uma segunda operação. Até que eu tive aquele piripaque. Exame aqui, biópsia aqui e acolá, a coisa ia de 'médio' para 'grave a gravíssimo' e para 'coisa muito ruim', depois foi rebaixado para 'grave'. Fiz radioterapia e quimioterapia,estou me sentindo muito bem, estou liberado", disse Greco na bancada do Sportscenter em 2023.

