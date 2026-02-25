A- A+

Futebol Com um a mais, Grêmio se reabilita diante do Atletico-MG antes do Grenal pelo Gaúcho Com seis pontos, o Grêmio ocupa a oitava posição e agora vai 'virar a chave' porque no domingo começa a decidir o título gaúcho contra o rival Internacional

Com a vantagem de ter um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo, quando Natanael foi expulso, o Grêmio venceu por 2 a 1 o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada do Brasileirão. A vitória recuperou o time que vinha de derrota, por 2 a 0, para o São Paulo, no MorumBis.

Com seis pontos, o Grêmio ocupa a oitava posição e agora vai 'virar a chave' porque no domingo começa a decidir o título gaúcho contra o rival Internacional.

O Atlético-MG, ainda com técnico interino, permanece com apenas dois pontos, em 16º lugar. O clube já confirmou a contratação do argentino Eduardo Dominguez, ex-Estudiantes-ARG, e que vai substituir a Jorge Sampaoli. O novo comandante pode estrear domingo no confronto com o América, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. No primeiro confronto houve empate por 1 a 1.

O primeiro tempo começou equilibrado. Mas o cenário mudou aos 14 minutos, quando o VAR chamou o árbitro Raphael Claus para analisar uma falta violenta cometida por Natanael sobre Marlon. O lateral atleticano deu uma verdadeira 'vassoura' nas pernas do gremista. Tinha recebido o cartão amarelo, mas após a revisão foi penalizado com o cartão vermelho.

Com um jogador a mais, o Grêmio ampliou seu domínio em campo. Mas encontrou o Atlético bem armado na defesa, na tentativa de se garantir mesmo com um jogador a menos. A única chance real do time gaúcho saiu de uma falta cobrada por Pavon, que o goleiro Everson tentou encaixar, ela escapou de suas mãos e tocou no travessão. Isso, aos 17 minutos.

O segundo tempo começou com muita intensidade do Grêmio, que abriu o placar aos cinco minutos. Após cruzamento de Marlon, pelo lado direito, o volante apareceu na pequena área bem alto para testar firme, de cima para baixo.

Este gol deu a impressão de que seria o primeiro de muitos do time gaúcho, mas o Atlético-MG empatou após 10 minutos. O goleiro Everson deu um chutão para o ataque, a bola quicou no meio de três gremistas e sobrou para a conclusão de Victor Hugo. Ele deu um toque por cobertura sobre o goleiro Weverton.

Mas o Grêmio continua melhor em campo e conseguiu o segundo gol aos 20 minutos, noutra participação de Marlon. Desta vez ele recebeu a bola fora da área e arriscou o chute diagonal. A bola entrou do lado esquerdo de Everson, que saltou sem sucesso.

Depois disso, o Atlético-MG ainda tentou sair um poco mais do campo defensivo, mas não conseguiu., O Grêmio controlou o jogo e pouco se arriscou ao ataque, preferindo garantir a vitória.

Pelo Brasileirão, o Grêmio só volta a campo no dia 12 de março, de novo em casa, diante do Red Bull Bragantino. O Atlético-MG, um dia antes (11), vai receber o Internacional na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA

GREMIO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

GREMIO - Weverton; Pavón (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni (Jeferson) e Gabriel Mec (Dodi); Enamorado (Roger), Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo (Cassierra) e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo (Minda) e Gustavo Scarpa (Cissé); Hulk (Reinier) e Cuello (Dudu). Técnico: Lucas Gonçalves.

GOLS - Noriega, aos cinco, Victor Hugo, aos 10 e Marlon, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Pavón, Nardoni e Carlos Vinícius (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Natanael (Atlético-MG).

RENDA - 1.056.911,40.

PÚBLICO - 15.714 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em porto Alegre (RS).



