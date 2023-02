A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Com um a menos desde os 30' do 1° tempo, Santa segura empate com o Retrô e liga o alerta no estadual Retrô consegue gol no final que decretou o empate na Arena de Pernambuco

Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No final da tarde deste sábado (25), Retrô e Santa Cruz ficaram no empate por 1x1 na Arena de Pernambuco pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Santa abriu o placar, mas não segurou o ímpeto ofensivo da Fênix no segundo tempo, que só empatou o jogo aos 36 minutos.

Levando para casa um ponto apenas, ambas as equipes não se mexem na tabela de classificação do estadual. O Tricolor, em 6°, ficou com 12 pontos, e o Retrô, vice-líder, ficou com 17 pontos, um a menos que o Sport.

Agora, os dois clubes viram a chave do pernambucano e vão disputar a primeira fase da Copa do Brasil.

O Santinha enfrenta o Democrata GV de Minas Gerais pela primeira fase da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (28), às 19h30, no Estádio José Mammoud Abbas. Já o Retrô encara o Avaí na quarta-feira (1/3), às 21h30, na Arena de Pernambuco, também pela competição nacional.

O JOGO

Nos primeiros minutos só deu Retrô. Já com um minuto, Alemão falhou e Mascote recebeu boa bola cara a cara com Michael, mas na hora de tirar o 10, finalizou forte demais e acabou acertando o travessão. Logo depois, aos 10 minutos, João Victor cobrou falta na cabeça de Renan Dutra que testou para fora.

Depois disso, o jogo ganhou em competitividade. Aos 17, o tempo esquentou. Depois de uma falta de Ratinho em cima de Anderson Ceará, Lucas Silva não gostou e partiu pra cima do volante do Retrô. Os dois levaram cartão amarelo.

Logo depois, aos 30, João Erick chegou atrasado no lance e deu carrinho com um pé alto em João Victor, que recebeu as travas da chuteira no meio das pernas. O volante acabou sendo expulso, deixando o Santa, que já não apresentava um bom futebol, com 10 jogadores em campo.

Mesmo com menos um em campo, quem fez o primeiro gol do jogo foi o Santa. Aos 37 minutos, depois de uma bela cobrança de falta de Anderson Ceará, Alemão deu uma escorada na bola e tirou totalmente Jean da jogada, que só viu a rede balançar, dando uma tranquilidade para a Cobra Coral.

No finalzinho do primeiro tempo quase que o Santa ampliou o placar. Jean se atrapalhou, Maranhão roubou a bola e deu um tapa na frente do goleiro. A bola acabou sendo muito forte e o atacante tricolor não conseguiu finalizar no gol.

No segundo tempo, o lado das equipes mudou, mas o panorama do começo do jogo continuou o mesmo. Com a entrada de Giva no lugar de William, o Retrô conseguiu uma boa chegada logo nos primeiros segundos. O atacante recebeu a bola na ponta direita e partiu pra cima da defensiva do Santa. O atacante conseguiu finalizar, mas o goleiro Michael fez boa defesa. Em seguida, aos 3 minutos, Albano cobrou escanteio na área, Giva pegou de calcanhar e ajeitou para Mascote, que cabeceou em cima de Michael, que espalmou para o lado.

As investidas da Fênix não surtiram tanto efeito, fazendo o jogo ficar morno, e Dico promoveu algumas alterações. O técnico do Retrô deixou o time bem mais ofensivo depois da entrada de Matheus Serafim no lugar de Radsley.

Com quatro atacantes em campo e um a mais, a Fênix tomou conta das ações do segundo tempo, porém quando deu os 30 minutos, e o gol não veio, os jogadores sentiram o cansaço, mas continuaram na insistência. Até que aos 36 do segundo tempo o empate veio. Depois da cobrança de escanteio, Michael faz uma belíssima defesa depois da cabeçada de Guilherme Paraíba, mas a bola fica limpa para Israel estufar as redes da Arena e empatar o confronto.

No final das contas o empate ficou de bom tamanho para o Retrô que permanece na vice colocação do estadual. Por outro lado, o alerta no Arruda foi acesso.

Ficha técnica

Retrô | Técnico: Dico Woolley

Jean; Pedro Costa (Israel), Renan Dutra, Guilherme Paraíba, Ratinho (Albano); Alencar (Gustavo Ernel), João Victor, Radsley (Matheus Serafim); Fernandinho, Mascote, William (Giva).

Santa Cruz | Técnico: Ranielle Ribeiro

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Italo Melo, Alemão, Marcus Carioca; João Erick, Arthur, Anderson Ceará (Anderson Paulista); Lucas Silva (Ian Rodrigues), Maranhão (Dayvid), Pipico (Yan Oliveira).

Gols: Alemão (36' 1° tempo) e Israel (37' 2° tempo).

Cartões: Arthur Santos, Lucas Silva, Ratinho, João Erick (V), Marcus Carioca, Michael, Alemão, João Victor.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/ PE)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima.

Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Jose Daniel Torres de Araujo.



