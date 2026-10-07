Com um a menos, Mirassol reage e impede vitória do Red Bull Bragantino em casa
O resultado levou o Bragantino aos 37 pontos e o Mirassol aos 33
O Mirassol perdeu um jogador, saiu atrás no placar e ainda terminou ameaçando uma virada em Bragança Paulista. Com dez em campo desde os 27 minutos do primeiro tempo, a equipe de Rafael Guanaes buscou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Luis saiu do banco para responder ao gol de Eduardo Sasha e teve um segundo gol anulado por impedimento.
O resultado levou o Bragantino aos 37 pontos e o Mirassol aos 33. Os visitantes seguem na luta para se afastar da zona de rebaixamento e completam quatro partidas sem perder, com duas vitórias e dois empates. Para os donos da casa, o ponto conquistado deixa a frustração de não aproveitar a superioridade numérica para encerrar o jejum de triunfos.
O primeiro tempo teve o Bragantino com mais posse de bola e presença no ataque. A equipe encontrou espaços para finalizar, mas esbarrou em Walter, responsável por pelo menos duas defesas importantes para manter o placar zerado.
O Mirassol procurava responder nos contra-ataques, sem conseguir ameaçar com a mesma frequência. A situação ficou mais complicada aos 27 minutos, quando João Victor perdeu a bola e cometeu falta em Sasha para impedir que o atacante avançasse sozinho em direção ao gol. O zagueiro recebeu o cartão vermelho.
Mesmo com um jogador a mais, o Bragantino não conseguiu transformar o domínio em vantagem antes do intervalo. Walter e a reorganização defensiva dos visitantes sustentaram o empate sem gols.
Leia também
• Astros do futebol brasileiro compraram diploma falso por R$ 100 mil com ex-jogador argentino
• Quem são os jogadores de Palmeiras e Corinthians apontados como promessas do futebol mundial
• Futebol inglês teme "graves consequências" diante de caso do City, que se defende
O Bragantino voltou mais incisivo e abriu o placar aos cinco da segunda etapa. Fernando acionou Wallace Yan, que avançou até a linha de fundo e cruzou. Sasha apareceu na segunda trave para completar para a rede.
A vantagem, porém, não encerrou a resistência do Mirassol. Guanaes fez mudanças para dar força ao ataque, e a reação veio aos 24. Após cruzamento de Alesson, André Luis dominou no centro da área, girou e finalizou para empatar.
Quatro minutos depois, o atacante voltou a marcar. Lançado em profundidade, avançou sozinho e bateu para o gol, mas o impedimento invalidou a jogada.
O lance refletiu a mudança de cenário: mesmo em inferioridade numérica, o Mirassol passou a pressionar e colocou os mandantes em dificuldade. O Bragantino não conseguiu retomar o controle que havia apresentado antes do intervalo, e o confronto terminou empatado por detalhe, já que, no fim, Gabriel ainda acertou a trave de Tiago Volpi.
O Mirassol volta a campo no domingo, às 19h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bragantino recebe o Cruzeiro na segunda-feira, às 21h, novamente no estádio Cícero de Souza Marques. Os dois confrontos são válidos pela 30ª rodada do Brasileirão.
Ficha técnica
Red Bull Bragantino 1 X 1 Mirassol
RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Herrera); Patrick (Isidro Pitta), Eric Ramires, Lucas Barbosa, Wallace Yan (Bruninho) e Fernando; Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini.
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Wallison), Neto Moura, Edson Carioca (André Luis), Chico Kim (Gabriel) e Eduardo (Alesson); Bruno Santos (Lucas Oliveira). Técnico: Rafael Guanaes.
GOLS - Eduardo Sasha, aos cinco, e André Luis, aos 24 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Não houve.
CARTÃO VERMELHO - João Victor (Mirassol).
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).
RENDA - R$ 54.630,00
PÚBLICO - 2.340 presentes.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).