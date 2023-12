Com um a menos, Real Madrid bate Alavés nos acréscimos e assume liderança da La liga

A- A+

Apesar de ter jogado com dez em campo durante quase todo o segundo tempo, o Real Madrid conseguiu vencer por 1 a 0 nos acréscimos em sua visita ao Alavés, nesta quinta-feira (21), no encerramento da 18ª rodada da Liga espanhola, onde a equipe 'merengue' recuperou a liderança.

Com 45 pontos, o Real Madrid está empatado no topo da tabela com o Girona, que pouco antes havia empatado em 1 a 1 com o Betis. Mas o time da capital supera os catalães graças a seu melhor saldo de gols (+28 contra +21).

Os jogadores comandados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti terminarão o ano como líderes, já que a próxima rodada espanhola será disputada no início de 2024.

Lucas Vázquez foi o autor do gol da vitória do Real Madrid no estádio Mendizorroza, de cabeça aos 90+2, após um escanteio cobrado pelo meia alemão Toni Kroos.

A vitória recompensou o esforço de uma equipe que viu tudo se complicar quando o seu capitão, Nacho Fernández, foi expulso no início do segundo tempo (54').

O Alavés (16º) resistiu ao Real Madrid mas não aproveitou a sua superioridade numérica e está agora apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

- Girona cede empate e liderança -

Mais cedo, um gol do argentino Germán Pezzella na reta final permitiu ao Betis empatar em casa em 1 a 1 com o ex-líder Girona.

Pezzella encontrou uma sobra na área e, aos 88 minutos, deixou tudo igual no placar, após o ucraniano Artem Dovbyk colocar os catalães na frente, aos 39 minutos.

Dovbyk marcou assim o seu 11º gol na temporada, mas não foi suficiente para o que seria uma nova vitória da equipe revelação do primeiro turno do campeonato espanhol.

"Não finalizamos e isso deu asas a eles. Podemos dizer que o empate é um resultado justo", disse o treinador do Girona, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel'.

O empate no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, quebra a série de três vitórias consecutivas do Girona no campeonato, que só perdeu um jogo nesta temporada, contra o Real Madrid.

Em outra partida disputada nesta quinta-feira, a Real Sociedad (6ª) não passou de um empate sem gols fora de casa com o Cádiz (17º).

Na luta pelas vagas europeias, a vantagem da Real Sociedad sobre o Betis (7º) se manteve nesta quinta-feira nos três pontos devido aos respectivos empates.

--- Resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Rayo Vallecano - Valencia 0 - 1

Atlético de Madrid - Getafe 3 - 3

Granada - Sevilla 0 - 3

- Quarta-feira:

Barcelona - Almería 3 - 2

Athletic Bilbao - Las Palmas 1 - 0

Villarreal - Celta Vigo 3 - 2

- Quinta-feira:

Betis - Girona 1 - 1

Cádiz - Real Sociedad 0 - 0

Alavés - Real Madrid 0 - 1

Mallorca - Osasuna 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 45 18 14 3 1 39 11 28

2. Girona 45 18 14 3 1 42 21 21

3. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13

4. Atlético de Madrid 35 17 11 2 4 35 19 16

5. Athletic Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 15

6. Real Sociedad 31 18 8 7 3 29 18 11

7. Betis 28 18 6 10 2 20 18 2

8. Getafe 26 18 6 8 4 24 23 1

9. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0

10. Valencia 23 18 6 5 7 19 22 -3

11. Rayo Vallecano 20 18 4 8 6 16 24 -8

12. Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 -8

13. Villarreal 19 18 5 4 9 26 35 -9

14. Mallorca 18 18 3 9 6 17 22 -5

15. Sevilla 16 17 3 7 7 23 24 -1

16. Alavés 16 18 4 4 10 14 24 -10

17. Cádiz 15 18 2 9 7 14 24 -10

18. Celta Vigo 13 18 2 7 9 18 28 -10

19. Granada 8 18 1 5 12 20 40 -20

20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23

