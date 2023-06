A- A+

Santa Cruz Com um a menos, Santa Cruz bate Sousa e vence mais uma em casa na Série D Tricolor pode dormir na liderança do grupo 3

Em mais um jogo dentro do Arruda, neste sábado (03), o Santa Cruz soube fazer o papel de mandante mais uma vez na Série D, venceu o Sousa pelo placar de 1x0, gol marcado por Emerson Galego. Com o triunfo, Tricolor encerra a rodada dentro do G-4 do grupo 3.

O Santa Cruz mostrou logo de cara quem mandava no Arruda. Nadson quase marcou aos 12 minutos numa sobra na frente da área. Um pouco depois dos 15 minutos, a equipe mandante teve escanteio a favor, na cobrança, Ítalo Melo foi no terceiro andar e testou a bola no pé da trave, na sobra, o novo cruzamento foi na cabeça de Pipico, que desviou em direção ao segundo pau, onde estava Emerson Galego, que se esticou e mandou a bola pro fundo das redes.

Já no lance seguinte o time do Arruda passou sufoco e mostrou qual seria a tônica até o fim da primeira etapa. Aruá encontrou Histone no bico da grande área, o camisa 7 entrou já finalizando de bico e mandando a bola no travessão de Michael.

O time paraibano cresceu no jogo depois de estar em desvantagem, Emerson Souza ao tentar afastar uma bola quase fez contra, mas o goleiro coral estava atento e afastou. Em seguida, Luis Henrique arriscou de fora da área e Michael fez mais uma boa intervenção.

Na segunda etapa, a partida voltou a ter o cenário com lances ríspidos e muita disputa pela bola. O Sousa teve a primeira boa oportunidade, Luís Henrique recebeu no mano a mano, puxou pra direita e arriscou, Michael salvou mais uma vez. O Santa respondeu em cobrança de falta com Pipico, a bola passou com perigo ao lado do gol.

Quando o jogo estava mais equilibrado, aos 30 minutos, Emerson Souza foi obrigado a fazer uma falta no meio campo para evitar o contra-ataque, como já tinha cartão, foi expulso. O Dino se lançou ao ataque e até acertou o travessão com Gabriel Recife, mas o lance já estava impedido. Aos 38, Arthur Santos subiu só na cobrança de escanteio mas mandou a chance para fora.

Depois desse lance, o Sousa perdeu o ímpeto e o Santa Cruz soube controlar a partida, que mesmo com os oito minutos de acréscimos dado pelo árbitro, continuou com o placar de 1x0. Com os três pontos, a Cobra coral agora soma dez pontos e é o virtual líder do grupo 3, já o Sousa vem na sequência, com nove pontos.

Ficha técnica

Santa Cruz 1

Michael; Rhaun Rodrigues (Léo Fernandes), Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo (Ítalo Henrique), Emerson Souza, Nadson (Wagninho); Lucas Silva (Maranhão), Emerson Galego e Pipico (Yan Oliveira). Técnico: Felipe Conceição

Sousa 0

Igor Leonardo; Guilherme Lucena, Gabriel Recife, Marcelo Duarte e Herick Maceió; Aruá (Gustavo Henrique), Daniel Costa (Gustavinho) e Carlos Vitor (Gabriel Popó); Histone Silva, Luís Henrique e Lucas Lopeu (Arthur Santos). Técnico: Renatinho Potiguar

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI). Assistentes: Manoel Barbosa da Silva Neto e Dhiego Cavalcanti Pereira (ambos de PE)

Cartões amarelo: Marcos Vinícius, Rhuan Rodrigues, Emerson Souza, Nadson, Guedes, Pingo, Felipe Conceição (SCZ) Lucas Lopeu (SOU)

Cartão vermelho: Emerson Souza (SCZ)

Público: 17.289



