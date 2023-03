A- A+

Copa do Nordeste Com um a menos, Sport bate Sergipe, pula para a liderança do grupo A e se classifica no Nordestão Leão viu Sabino ser expulso ainda no primeiro tempo, mas soube superar as adversidades para vencer mais uma na Ilha do Retiro

Está difícil parar o Sport versão 2023. Mesmo com um a menos durante grande parte do jogo, o Leão superou as adversidades para derrotar o Sergipe, na noite desta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro. Em encontro válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, o Rubro-negro venceu o Alvirrubro por 2x1 e pulou para a liderança do Grupo A do torneio, agora com 15 pontos. Além disso, garantiu clasificação ao mata-mata regional. Os gols da vitória leonina foram anotados por Vagner Love e Rafael Thyere. Abner descontou para os visitantes.

Durante grande parte do primeiro tempo, o Sport foi superior ao Sergipe. Nos 20 minutos iniciais, o Leão manteve a intensidade cobrada por Enderson Moreira, mas não conseguiu converter as oportunidades em bola na rede. Até então, a principal chegada havia sido com Juba. Logo no início, o camisa 46 carimbou o travessão adversário. O Gipão, por sua vez, pouco assustou a meta do goleiro Renan. O lance de maior perigo saiu dos pés de Igor Bahia, após falha de Sabino.

Aos 32 minutos, contudo, o Rubro-negro foi premiado pela insistência. Labandeira evitou a saída de bola e mandou na área. Ao tentar o domínio, Juba viu a pelota sobrar limpa para Vagner Love. O camisa 9 bateu de canhota, no canto esquerdo de Dida para abrir o marcador. Logo em seguida, o Sport perdeu Sabino por expulsão. O zagueiro dormiu no ponto e segurou Abner para matar o contra-ataque do Sergipe.

Apesar da inferioridade numérica, o Sport não se abdicou de atacar e teve boas chances de ficar mais confortável na partida. Na segunda etapa, Jorginho, de fora da área, obrigou Dida a fazer boa defesa. Em seguida, Fabinho tinha o gol livre, mas se enrolou com a bola e desperdiçou passe de Vagner Love.

Na primeira boa chegada, aos 21 minutos, o Sergipe igualou o placar. Braga cobrou lateral rápido para Igor Bahia, que cruzou rasteiro para a entrada da área. Abner dominou, limpou a marcação e finalizou cruzado para deixar tudo igual. Sem se abater, o Sport chegou ao gol da vitória no fim. Edinho cobrou escanteio e Thyere subiu mais que todo mundo para cabecear para as redes e dar a liderança do grupo ao Leão.

Ficha do jogo

Sport 2

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo (Fábio Matheus), Fabinho e Jorginho (Edinho); Labandeira (Chico), Luciano Juba e Vagner Love (Felipinho). Técnico: Enderson Moreira.

Sergipe 1

Dida; Augusto Potiguar (Danielzinho), Pablo (Índio), André Penalva e Miguel; Diego Aragão, Fabiano (Wescley) e Romário; Ronan (Braga), Igor Bahia e Abner (Pedro Henrique). Técnico: Rafael Jacques.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

Gols: Vagner Love, aos 32' do 1T e Thyere, aos 43' do 2T (SPT); Abner, aos 21' do 2T (SER)

Cartões amarelos: Ronaldo, Igor Cariús, Felipinho (SPT); Ronan (SER)

Cartão vermelho: Sabino, Enderson Moreira (SPT)

