Basquete Com um jogador do Mundial, seleção brasileira de basquete é convocada para o Pan; veja lista Competição acontece em outubro, em Santiago, no Chile

Cinco dias depois de encerrar sua participação no Mundial de Basquete, na segunda fase de grupos, a seleção brasileira já precisa virar a chave. Nesta sexta-feira (08), foram anunciados os 12 convocados para os Jogos Pan-Americanos, que acontecerão em Santiago, no Chile, a partir de outubro. Da lista do mundial, apenas Lucas Dias (Franca) volta a figurar.

— O Brasil retorna aos Jogos Pan-Americanos no Chile, uma competição muito importante para o Time Brasil. Sabemos disso e vamos trabalhar para que o Brasil possa voltar a ser campeão do Pan, como foi em 2015, em Toronto — disse o técnico Gustavo De Conti ao site oficial da CBB.

A Seleção Brasileira masculina de basquete está convocada para os Jogos Pan-Americanos do Chile 2023, entre 25 de outubro a 4 de novembro, em Santiago.



A competição continental é a principal do ano no calendário do Time Brasil e marca o retorno do basquete masculino ao… pic.twitter.com/OFNzE9HLHq — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) September 8, 2023

Como não se trata de data Fiba, torna-se quase inviável a presença de atletas que atuam foram do Brasil. Por outro lado, o ala-pivô Gabriel Jaú e o ala-armador Didi, ambos do Flamengo, que treinaram com o grupo que foi ao Mundial, estão convocados.

Brasil, República Dominicana, México, Porto Rico, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela estarão nos Jogos Pan-Americanos, em torneio disputado em dois grupos de quatro equipes que formarão as semifinais. O sorteio dos grupos está marcado para 22 de setembro.

Veja a lista de convocados:

Armadores

Elinho - Corinthians

Scott Machado - Flamengo

Felipe Ruivo - Pinheiros

Alas/Armadores

Reynan - Overtime-EUA

Didi Louzada - Flamengo

Alas

Gui Deodato - Flamengo

Danilo Fuzaro - Minas

Alas/Pivôs

Lucas Dias - SESI Franca

Gabriel Jaú - Flamengo

Wesley Castro - SESI Franca

Pivôs

Márcio Henrique - SESI Franca

Maique Oliveira - Flamengo

Técnico: Gustavo De Conti

Assistente técnico: Helinho Garcia

