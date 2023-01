A- A+

Futebol Com um pênalti para cada lado, Santa Cruz e Afogados empatam no Arruda pelo Pernambucano No primeiro jogo com torcida em 2023, Tricolor ficou apenas no 1x1; próximo jogo é contra o Náutico, no Clássico das Emoções

Dois pênaltis, dois gols e um ponto para cada lado. No primeiro jogo com torcida no Arruda em 2023, o Santa Cruz ficou no 1x1 com o Afogados, nesta quinta (12), pelo Campeonato Pernambucano. O Tricolor se prepara agora para o Clássico das Emoções, domingo (15), contra o Náutico, também no José do Rego Maciel. A Cobra Coral está em sétimo no torneio, com um ponto. O Timbu é o terceiro, com três, mas com uma partida a mais.

Depois de dois jogos eliminatórios, recheados de tensão, o Santa Cruz entrou em campo sem o mesmo peso de poder ser desclassificado. Afinal, era o primeiro duelo da equipe no Estadual. Um relaxamento que trouxe perigo logo nos primeiros minutos. A zaga deu espaço para Venicius, que dominou e chutou no cantinho, acertando a trave.

Vacilo que custou caro

O clima de leveza durou pouco no Arruda. Matheus Inácio bateu roupa e, no rebote, cometeu pênalti em Venicius. O próprio centroavante foi para a cobrança e deslocou o goleiro para abrir o placar no jogo. Depois do lance, a torcida passou a vaiar o camisa 1 coral.

O gol fez o Afogados tocar bola com extrema tranquilidade. Enquanto o Santa insistia nas bolas aéreas, os visitantes tocavam de pé em pé. O segundo gol quase saiu aos 28, quando Venícius finalizou fraco, mas o goleiro coral falhou e quase ia sofrendo o gol, causando ainda mais susto nos torcedores. Antes do intervalo, o Tricolor chegou com perigo em duas cobranças de falta de Anderson Ceará, mas não conseguiu igualar o marcador.

Melhor no segundo tempo, o Santa ainda tinha em Ceará seu principal finalizador, mas sem acertar o alvo. O Afogados não se lançava tanto ao ataque. Em contrapartida, era mais consciente quando precisava construir o jogo.

Com Dayvid e Dagson, o técnico Ranielle Ribeiro tentou aumentar a presença ofensiva no campo do Afogados. Aos 40, a insistência foi premiada, ao menos, com um gol que evitou a derrota em casa. Marcelinho fez boa jogada pela direita e foi derrubado na área. Novo pênalti no Arruda, agora para os mandantes. Dagson foi para a bola e deixou tudo igual. Nos minutos finais, o Santa ainda buscou o gol da virada, mas o goleiro Railson garantiu o 1x1.

Ficha técnica

Santa Cruz 1

Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Daniel Pereira (Marcelinho), Arthur e Anderson Ceará (Gabriel Popó); Lucas Silva (Anderson Paulista), Hugo Cabral (Dayvid) e Michel Douglas (Dagson). Técnico: Ranielle Ribeiro

Afogados 1

Railson; Rafael, Guilherme Almeida, Danilo e Daniel (Tallyson); Caetano, Roberto, Valdeir (João Victor Teixeira) e João Victor Lima (Aldonys); Venicius (João Victor Cabral) e Matheus (Arian).Técnico: Evandro Guimarães

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Gols: Venicius (aos 13 do 1ºT) e Dagson (aos 42 do 2ºT)

Cartões amarelos: Feijão, Ian Rodrigues (S); Valdeir (A)

Veja também

Futebol Ranielle defende Matheus Inácio e reforça importância da volta da torcida no Arruda