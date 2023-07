A- A+

Copa do Mundo Feminina Com uma a menos desde o 1° tempo, China vence Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo feminina O confronto se transformou com a expulsão de Zhang Rui aos 29 minutos da primeira etapa

Com uma jogadora a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, a China venceu o Haiti por 1 a 0, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina nesta sexta-feira (28). O duelo aconteceu Hindmarsh Stadium, na Austrália.

O resultado embolou o grupo D do Mundial. A Inglaterra, que derrotou as dinamarquesas nesta rodada, lidera com seis pontos, enquanto China e Dinamarca têm três. O Haiti está zerado.

Na última rodada, que acontece na próxima terça-feira (1), a China encara a Inglaterra e a Dinamarca pega o Haiti.

Superior desde o início da partida, a China era a favorita para vencer o jogo. Porém, a expulsão de Zhang Rui aos 29 minutos do primeiro tempo transformou o cenário.

Com uma a mais em campo, o Haiti se soltou e criou algumas boas oportunidades de sair com a vitória, principalmente nos primeiro 15 minutos do segundo tempo.

A China aproveitou os espaços oferecidos e num contra-ataque conseguiu um pênalti. Wang Shuang converteu a cobrança e garantiu a primeira vitória chinesa no torneio.

O Haiti fez uma pressão nos acréscimos da partida. Aos 47 minutos, a árbitra chegou a marcar pênalti mas após revisão do VAR o lance foi revertido. Dentro dos mais de 13 minutos de tempo extra, as haitianas reclamaram de mais duas situações para penalidades.

