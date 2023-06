A- A+

Amistoso Com uma mudança no time, Brasil encara Senegal em amistoso; veja escalações e onde assistir O confronto tem início a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa

Após golear Guiné no final de semana, a Seleção Brasileira encara outro adversário africano no último amistoso desta data Fifa. A partida contra Senegal acontece nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.

O técnico Ramon Menezes vai manter a base do time que entrou em campo contra Guiné. A única mudança deve ser a saída de Rodrygo, que sentiu dores no joelho durante a preparação.

O substituto do jogador do Real Madrid deve ser Malcom, que joga no Zenit. Ele entrou no final do primeiro amistoso e sofreu o pênalti do quarto gol brasileiro.

Senegal é a atual campeã da Copa Africana e mesmo sem seu principal jogador, Sadio Mané, chegou às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Para o amistoso, o craque do Bayern de Munique é presença garantida.

Diante de Senegal, o Brasil fará o último amistoso antes de iniciar as Eliminatórias para a Copa de 2026. Ainda sem a chegada de Ancelotti, a Seleção enfrenta a Bolívia no mês de setembro.

Prováveis escalações:

Brasil: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Richarlison e Vinicius Jr. Técnico: Ramon Menezes.

Senegal: Seny Dieng; Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Pathé Ciss, Pape Gueye e Krépin Diatta; Ismaila Sarr, Nico Jackson e Sadio Mané. Técnico: Aliou Cissé.

Onde assistir: Globo (tv aberta) e SporTV (tv fechada).

