Futebol Com vaga para disputa da Série D, Decisão anuncia saída de Sertânia e mudará de sede em 2026 Time fundado no Recife terá divisão oficial pela primeira vez em sua história

Com o acesso para a Série C assegurado nesse domingo (7), o Santa Cruz não foi o único clube a comemorar a conquista e a volta para a terceira divisão do campeonato. O Decisão, que disputou o Campeonato Pernambucano deste ano, herdou a vaga que era da Cobra Coral na Série D por meio do estadual.



Pela primeira vez em seus 28 anos de história, a equipe alviazulina participará de uma divisão nacional. Mas esta não é a única mudança prevista para o clube no ano que vem, com a despedida da sede da equipe que estava localizada em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Desde 1996, o clube já passou por diversas cidades e anunciou recentemente a saída de mais uma. Fundado no Recife, o time esteve sediado anteriormente em municípios como Itambé, Goiana, Camaragibe, Timbaúba, Bonito e Chã Grande.

Em 2022, o Decisão se mudou para Sertânia e anunciou a fusão com o Projeto Sertânia Futebol Clube, mudando o nome da equipe oficialmente para Decisão Sertânia Futebol Clube. O escudo também foi alterado com um novo mascote: o Bode.

Mas na última quinta-feira (4), os alviazulinos publicaram uma carta de despedida para a cidade, alegando o distanciamento da Prefeitura Municipal de Sertânia como uma das razões para a mudança de sede da equipe.





Com a presença confirmada do Bode na Série D de 2026, a dúvida sobre qual será o destino do Decisão reinou. Após contato da Folha de Pernambuco, Luis Eduardo, vice-presidente do Decisão, reiterou que a saída de Sertânia não afetará a disputa da quarta divisão.



“O Decisão vive a melhor fase da história do clube e já estamos em planejamento para 2026. Inclusive, já estamos ativos no mercado, monitorando e em conversas com profissionais que podem compor nosso quadro para o ano que vem”, afirmou o mandatário.

Em relação ao local da nova sede, Luis Eduardo contou que o processo está em fase de negociação e deve ser concluído até meados de outubro. Entre os municípios cotados, existe a possibilidade do retorno para Goiana.

“Estamos em conversas com lideranças de algumas cidades. Nesse momento, estamos bem adiantados com Goiana e esperamos em muito breve anunciarmos a nossa nova sede.”

Sobre a saída de Sertânia, o vice-presidente do clube fez elogios ao município. "Sertânia é uma cidade especial e estará marcada para sempre em nossa história. Apenas um fechamento de um ciclo, que rendeu frutos para o clube e para a cidade", disse.

Já a Prefeitura de Sertânia se manifestou e publicou uma nota agradecendo ao Decisão pela história desenvolvida no Moxotó.

“A Prefeitura de Sertânia reconhece a importância do esporte como instrumento de integração social e de fortalecimento da identidade do nosso povo. O Decisão Sertânia, conhecido como o “Bode do Moxotó”, escreveu capítulos importantes da nossa história recente e sempre terá o respeito, a admiração e a gratidão da população sertaniense e da prefeita do município. Respeitamos e lamentamos a escolha tomada pela direção da equipe do Decisão em não continuar representando o município de Sertânia no campeonato pernambucano da série A.

Entretanto, informamos que, no momento atual, o município enfrenta limitações financeiras que nos impedem de assumir compromissos ou investimentos extras além da nossa capacidade orçamentária. Nosso compromisso é manter as contas equilibradas, garantindo o pagamento em dia dos salários dos servidores, a quitação com fornecedores e, sobretudo, a continuidade das ações essenciais para a vida da população, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. A gestão municipal segue de portas abertas ao diálogo e reafirma seu compromisso em buscar caminhos que mantenham vivo o esporte em nossa cidade, sempre respeitando os limites de responsabilidade fiscal e a necessidade de cuidar daquilo que é fundamental para cada sertaniense.”

