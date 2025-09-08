Seg, 08 de Setembro

Futebol

Com vaga para disputa da Série D, Decisão anuncia saída de Sertânia e mudará de sede em 2026

Time fundado no Recife terá divisão oficial pela primeira vez em sua história

Decisão durante partida em campanha do Campeonato Pernambucano Decisão durante partida em campanha do Campeonato Pernambucano  - Foto: Michael Silva/Decisão Sertânia

Com o acesso para a Série C assegurado nesse domingo (7), o Santa Cruz não foi o único clube a comemorar a conquista e a volta para a terceira divisão do campeonato. O Decisão, que disputou o Campeonato Pernambucano deste ano, herdou a vaga que era da Cobra Coral na Série D por meio do estadual.

Pela primeira vez em seus 28 anos de história, a equipe alviazulina participará de uma divisão nacional. Mas esta não é a única mudança prevista para o clube no ano que vem, com a despedida da sede da equipe que estava localizada em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Desde 1996, o clube já passou por diversas cidades e anunciou recentemente a saída de mais uma. Fundado no Recife, o time esteve sediado anteriormente em municípios como Itambé, Goiana, Camaragibe, Timbaúba, Bonito e Chã Grande.

Em 2022, o Decisão se mudou para Sertânia e anunciou a fusão com o Projeto Sertânia Futebol Clube, mudando o nome da equipe oficialmente para Decisão Sertânia Futebol Clube. O escudo também foi alterado com um novo mascote: o Bode.

Mas na última quinta-feira (4), os alviazulinos publicaram uma carta de despedida para a cidade, alegando o distanciamento da Prefeitura Municipal de Sertânia como uma das razões para a mudança de sede da equipe.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Decisão Sertânia FC (@decisaosertania)


 

Mudança
Com a presença confirmada do Bode na Série D de 2026, a dúvida sobre qual será o destino do Decisão reinou. Após contato da Folha de Pernambuco, Luis Eduardo, vice-presidente do Decisão, reiterou que a saída de Sertânia não afetará a disputa da quarta divisão. 

“O Decisão vive a melhor fase da história do clube e já estamos em planejamento para 2026. Inclusive, já estamos ativos no mercado, monitorando e em conversas com profissionais que podem compor nosso quadro para o ano que vem”, afirmou o mandatário.

Em relação ao local da nova sede, Luis Eduardo contou que o processo está em fase de negociação e deve ser concluído até meados de outubro. Entre os municípios cotados, existe a possibilidade do retorno para Goiana.

“Estamos em conversas com lideranças de algumas cidades. Nesse momento, estamos bem adiantados com Goiana e esperamos em muito breve anunciarmos a nossa nova sede.”

Sobre a saída de Sertânia, o vice-presidente do clube fez elogios ao município. "Sertânia é uma cidade especial e estará marcada para sempre em nossa história. Apenas um fechamento de um ciclo, que rendeu frutos para o clube e para a cidade", disse.

Já a Prefeitura de Sertânia se manifestou e publicou uma nota agradecendo ao Decisão pela história desenvolvida no Moxotó.

“A Prefeitura de Sertânia reconhece a importância do esporte como instrumento de integração social e de fortalecimento da identidade do nosso povo. O Decisão Sertânia, conhecido como o “Bode do Moxotó”, escreveu capítulos importantes da nossa história recente e sempre terá o respeito, a admiração e a gratidão da população sertaniense e da prefeita do município. Respeitamos e lamentamos a escolha tomada pela direção da equipe do Decisão em não continuar representando o município de Sertânia no campeonato pernambucano da série A.

Entretanto, informamos que, no momento atual, o município enfrenta limitações financeiras que nos impedem de assumir compromissos ou investimentos extras além da nossa capacidade orçamentária. Nosso compromisso é manter as contas equilibradas, garantindo o pagamento em dia dos salários dos servidores, a quitação com fornecedores e, sobretudo, a continuidade das ações essenciais para a vida da população, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. A gestão municipal segue de portas abertas ao diálogo e reafirma seu compromisso em buscar caminhos que mantenham vivo o esporte em nossa cidade, sempre respeitando os limites de responsabilidade fiscal e a necessidade de cuidar daquilo que é fundamental para cada sertaniense.”

