Com valores a partir de R$ 6, Náutico abre venda de ingressos para jogo contra o CSA

O Náutico lançou nesta terça (1º) uma promoção de ingressos para o jogo contra o CSA, domingo (6), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O preço dos bilhetes varia entre R$ 6 a R$ 40. Mais de dois mil bilhetes já foram comercializados. Confira como funciona.

Arquibancada Hexa - R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Setor Vermelho - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).