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champions league Com vários reservas, PSG empata com Lorient (2-2) e dá esperanças ao Lens A equipe agora enfrenta a perspectiva de ver o Lens reduzir a distância para apenas quatro pontos, caso os rivais consigam garantir uma vitória ainda hoje contra o Nice

A apenas quatro dias do jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, jogando com várias mudanças em sua escalação, empatou em 2 a 2 neste sábado (2), em Paris, com o Lorient, dando ao seu perseguidor mais próximo, o Lens, a chance de diminuir a diferença de pontos.

Sem contar com seu goleiro titular, Matvey Safonov, e com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e o atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia no banco de reservas, o PSG ficou em vantagem no placar duas vezes, mas permitiu que o Lorient empatasse em ambas as ocasiões.

A equipe agora enfrenta a perspectiva de ver o Lens reduzir a distância para apenas quatro pontos, caso os rivais consigam garantir uma vitória ainda hoje contra o Nice.

Em uma atmosfera muito menos intensa do que a presenciada contra o Bayern (vitória por 5 a 4) na terça-feira, quando a torcida no Parque dos Príncipes estava em êxtase, os habituais reservas do PSG, reforçados por alguns titulares fixos, tiveram dificuldades contra a modesta equipe do Lorient (atualmente na 9ª posição da tabela), que mostrou ousadia e não tinha nada a perder.

O time comandado pelo espanhol Luis Enrique ficou em vantagem duas vezes, com gols de Ibrahim Mbaye (6') e Warren Zaïre-Emery (62').

No entanto, a humilde equipe visitante empatou com gols de Pablo Pagis (12') e Aiyegun Tosin (77'), ambos superando o jovem goleiro Renato Marin, nascido no Brasil, mas que defende a Itália.

Dos onze titulares na partida contra o Bayern, apenas dois voltaram a ser escalados desde o início neste sábado: o zagueiro equatoriano Willian Pacho e o atacante Désiré Doué.

Após esta partida, realizada entre os dois jogos da semifinal da Champions contra o Bayern, o líder do campeonato (70 pontos) mantém uma vantagem de sete pontos sobre o vice-líder, o Lens, que visita o Nice na noite deste sábado.



Jogos da 32ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sábado, 2 de maio

Nantes - Olympique de Marselha 3 - 0

PSG - Lorient 2 - 2

(14h00) Metz - Monaco

(16h05) Nice - Lens



Domingo, 3 de maio

(10h00) Lille - Le Havre

(12h15) Auxerre - Angers

Strasbourg - Toulouse

Paris Football Club - Brest

(15h45) Lyon - Rennes



Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 70 31 22 4 5 70 27 43

2. Lens 63 30 20 3 7 60 32 28

3. Lyon 57 31 17 6 8 48 32 16

4. Lille 57 31 17 6 8 50 34 16

5. Rennes 56 31 16 8 7 54 42 12

6. Olympique de Marselha 53 32 16 5 11 59 44 15

7. Monaco 51 31 15 6 10 54 47 7

8. Strasbourg 46 30 13 7 10 49 39 10

9. Lorient 42 32 10 12 10 44 49 -5

10. Toulouse 38 31 10 8 13 43 44 -1

11. Brest 38 30 10 8 12 41 47 -6

12. Paris Football Club 38 31 9 11 11 40 47 -7

13. Angers 34 31 9 7 15 26 43 -17

14. Le Havre 31 31 6 13 12 29 42 -13

15. Nice 30 31 7 9 15 35 57 -22

16. Auxerre 25 31 5 10 16 27 42 -15

17. Nantes 23 32 5 8 19 29 51 -22

18. Metz 16 31 3 7 21 31 70 -39

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