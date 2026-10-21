Com Vini titular e Endrick só no fim, Real Madrid faz quatro no Leipzig pela Champions
Camisa 7 brasileiro foi substituído por Diomande, que marcou o quarto gol merengue, no segundo tempo
Com Vinicius Júnior titular apesar das polêmicas recentes e Endrick acionado apenas aos 43 minutos do segundo tempo, o Real Madrid construiu o placar de 4 a 1 sobre o RB Leipzig nesta quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé e Yan Diomande marcaram para os espanhóis, enquanto Gomis descontou.
O Real Madrid chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas e entrou no grupo dos oito primeiros, que avançam diretamente às oitavas de final. O Leipzig permaneceu com três.
A escalação confirmou a presença de Vini no ataque, como José Mourinho havia antecipado. O treinador também prometera dar tempo de jogo a Endrick, mas deixou o brasileiro no banco durante praticamente toda a partida e só o colocou em campo quando o placar já estava definido.
Apesar da diferença construída no segundo tempo, o Real encontrou resistência antes do intervalo. O Leipzig criou oportunidades e obrigou Courtois a trabalhar. Em uma das principais, o goleiro mostrou elasticidade para impedir o gol do brasileiro Rômulo. Do outro lado, Vini finalizou bem duas vezes, mas encontrou Vandevoordt atento.
O equilíbrio foi rompido aos 43 minutos. Güler arriscou, o goleiro deu rebote e Bernardo Silva aproveitou para abrir o placar. Foi o primeiro gol do português pelo Real Madrid, em um momento importante para uma equipe que ainda não havia conseguido transformar suas oportunidades em vantagem.
O segundo gol apareceu aos seis da etapa final. Bellingham cruzou pela esquerda, Mbappé desviou de cabeça e Güler completou praticamente sobre a linha. Orbán dava condição ao turco, que ampliou a diferença e deixou o time de Mourinho em situação mais confortável.
Mbappé voltou a aparecer aos 37, desta vez para marcar. Após receber de Diomande na entrada da área, o francês ajeitou o corpo e acertou uma finalização precisa, sem dar chance a Vandevoordt.
O Leipzig respondeu rapidamente. Aos 39, Baumgartner encontrou espaço e serviu Gomis, que finalizou para superar Courtois. A reação, porém, foi seguida por outro golpe dos espanhóis: aos 41, Diomande recebeu cruzamento de Brahim Díaz e bateu de primeira para fazer o quarto contra seu antigo clube.
Bayern e Arsenal trocam gols em Munique
Na Allianz Arena, Bayern e Arsenal protagonizaram um confronto de alternativas. Os ingleses saíram na frente aos 24 minutos, quando Eze recebeu um lançamento de Ødegaard pela esquerda, entrou na área e venceu Neuer. A arbitragem marcou impedimento inicialmente, mas o VAR revisou a jogada e confirmou o gol.
O empate alemão veio aos 34, em uma construção semelhante. Harry Kane encontrou Alphonso Davies nas costas da defesa, e o canadense aproveitou a saída de Raya para deixar tudo igual.
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O Arsenal voltou a ameaçar depois do intervalo. Bruno Guimarães cabeceou com força após um escanteio, mas Neuer fez uma grande defesa. Na sequência, o Bayern encontrou a oportunidade para virar: Kane finalizou depois de um cruzamento rasteiro de Laimer, e a bola desviou no braço de Timber.
O centroavante inglês cobrou o pênalti aos 15, acertando o canto direito enquanto Raya caiu para o outro lado. O Arsenal buscou novamente a igualdade aos 36, em uma combinação pela direita. Rice participou da troca de passes com Madueke, tabelou com Gyökeres dentro da área e concluiu cruzado para estabelecer o 2 a 2.
Carlos Augusto marca para a Inter
Em Milão, Carlos Augusto colocou a Inter em vantagem diante do Shakhtar Donetsk quando os italianos já atuavam com um jogador a menos. Bastoni recebeu dois cartões amarelos em um intervalo curto e foi expulso durante o segundo tempo.
O brasileiro marcou aos 32 minutos da etapa final, dando sequência ao bom momento individual. No sábado, havia sido decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Bologna, pelo Campeonato Italiano, com um gol e uma assistência.
A Inter começou a rodada pressionada pelas derrotas nas duas primeiras apresentações na Champions. A equipe perdeu para o Real Madrid na estreia e, depois, sofreu um revés por 4 a 3 diante do Club Brugge.
Como atropela United com show de Nico Paz
Mais cedo, o Manchester United sofreu uma derrota contundente na Itália. O Como, comandado por Cesc Fàbregas, venceu por 4 a 1 e teve Nico Paz como protagonista, com dois gols e uma assistência
O argentino abriu o placar logo no início. Depois do intervalo, participou do gol de Douvikas e voltou a marcar, aproveitando um erro na saída de bola adversária. Jacobo Ramón fez o quarto após um cruzamento do brasileiro Kaiki Bruno.
O United só descontou nos acréscimos, com uma cabeçada de Zirkzee. O gol teve pouco efeito sobre uma atuação marcada pela dificuldade para conter o adversário e aumentou a pressão sobre o trabalho de Michael Carrick.
Na outra partida encerrada mais cedo, o Galatasaray venceu o Lille por 4 a 2, na França. Os franceses chegaram a virar com dois gols de Soriba Diaouné, mas os turcos reagiram e garantiram a vitória.
Confira os jogos desta quarta-feira:
Como 4 x 1 Manchester United
Lille 2 x 4 Galatasaray
Real Madrid 4 x 1 RB Leipzig
Bayern de Munique 2 x 2 Arsenal
Inter de Milão 1 x 0 Shakhtar Donetsk
Aston Villa 3 x 1 Viking
Club Brugge 3 x 0 Lens
Betis 1 x 0 Feyenoord
Sporting 2 x 3 LASK