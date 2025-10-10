A- A+

Futebol Com virose, Paulo Sérgio e Auremir viram dúvida para jogo contra o Brusque Atletas desfalcaram o Timbu ao longo dos treinamentos da semana e não possuem presença garantida no duelo que vale o acesso à Série B

Uma notícia que pode mexer na escalação do Náutico para a partida contra o Brusque, sábado (11), nos Aflitos, pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o auxiliar do Náutico, Guilherme dos Anjos, o volante Auremir e o atacante Paulo Sérgio ficaram fora dos treinos da semana por conta de uma virose e não possuem presença garantida no confronto que vale o acesso à Série B.





“Alguns atletas não treinaram na semana, como Auremir e Paulo. Ele (Paulo) talvez fique disponível para o jogo”, citou o auxiliar, apontando em contrapartida um aspecto que pode ser positivo para o Náutico.

“O mais interessante é que, com esse tipo de dificuldade, a gente consegue observar o atleta que começa a sentir que pode jogar. Ficamos felizes quando o jogador sente que vai jogar e cresce na semana. Isso já foi positivo para nós em outros momentos”, ressaltou.

Na primeira fase, Náutico e Brusque empataram em 0x0, nos Aflitos. Já no encontro de ida do quadrangular, o Timbu venceu por 1x0, no Augusto Bauer.

“Já os enfrentamos duas vezes na competição e, em ambas, foram partidas de muito embate, com o Brusque propondo o jogo. Nesse momento, eles também serão obrigados a propor o jogo. Vejo isso de forma positiva para nós. Cria boas condições para a partida ter velocidade. Os pequenos detalhes que trabalhamos, com o crescimento de alguns atletas, serão o diferencial para conquistarmos o objetivo”, reforçou.



O Náutico deve ir a campo com Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Vinícius (Igor Bolt), Hélio Borges (Paulo Sérgio) e Bruno Mezenga.



Combinação

Na lanterna do Grupo C, com cinco pontos, o Náutico não depende apenas de si para subir de divisão. O clube precisa vencer o Brusque, em terceiro, com seis pontos, e torcer por um tropeço do Guarani.

O Bugre, em segundo, com sete, enfrenta a Ponte Preta, líder, com 10 e já garantida na Série B 2026. O clássico campineiro será no Moisés Lucarelli. Caso o Guarani empate, o Náutico só conseguirá o acesso se ganhar por mais de três gols de diferença.

