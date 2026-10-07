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Série B Com vitória do CRB sobre Atlético-GO, Sport pode entrar no G-6 da Série B na próxima rodada No domingo (11), Leão tem confronto direto diante dos goianos fora de casa

A 32ª rodada da Série B sequer chegou ao fim, mas o torcedor do Sport tem motivos para celebrar, além dos três pontos conquistados sobre o São Bernardo na última terça-feira. Apesar de perder uma posição na sequência da rodada, o Rubro-negro encurtou de vez a distância para o G-6.

Em confronto direto disputado na noite desta quarta-feira, no Rei Pelé, em Maceió, o CRB derrotou o Atlético-GO pelo placar de 3x1. O resultado manteve os goianos na sexta colocação, com 52 pontos. São dois pontos a mais que o Sport, que está duas posições abaixo. As equipes duelam no domingo, às 16h10, no Antônio Accioly, pela 33ª rodada.

Um resultado positivo no Cerrado faz o time dirigido por Mariano Soso ultrapassar o Dragão na tabela. A entrada na zona de playoffs, no entanto, vai depender do que acontecer com o CRB na segunda-feira. No feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Galo da Pajuçara visita o Fortaleza, no Castelão. Com 51 pontos, os alagoanos estão entre Atlético-GO e Sport na tabela, no sétimo lugar.

Sequência decisiva

O duelo com o Atlético-GO marca o início de uma sequência de jogos contra times do G-6 para o Sport. Além do time dirigido por Roger Silva, o Rubro-negro tem dois árduos confrontos na Ilha do Retiro contra o terceiro colocado Fortaleza e o quinto Criciúma.

Se confirmada punição por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido à confusão protagonizada por uma uniformizada do clube diante do CRB, em Maceió, o Leão jogará contra cearenses e catarinenses de portões fechados.

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