SPORT Com vitória do Criciúma, derrota do Novorizontino e empate do Juventude, Sport cai para 4º Com exceção da vitória do Criciúma sobre o CRB, os outros dois resultados foram positivos para o Leão

Neste sábado (21) , o Criciúma derrotou o CRB fora de casa, com um placar de 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe catarinense chegou mais perto do G-4, somando 54 pontos e agora ocupando a 6ª posição, ameaçando o Sport, que caiu para a 4ª colocação. O Sport enfrenta a Chapecoense neste domingo (22), às 21h30, na Ilha do Retiro.

A partida seria realizada nesta última sexta-feira (20), porém, foi adiada por conta do mau tempo em Chapecó na última quinta-feira (19), que fez com que a Chapecoense não conseguisse embarcar para a capital pernambucana.

O Novorizontino, que também disputa espaço na parte de cima da tabela, perdeu a partida contra o Botafogo-SP por 2 a 0, resultado favorável ao Sport. Com essa derrota, o Tigre do Vale ficou de fora do G-4, permanecendo com 53 pontos e ocupando o 7º lugar na tabela.

Outro resultado importante para o Leão foi o surpreendente empate entre o penúltimo colocado, Londrina, e o Juventude, por 2 a 2. Somando apenas um ponto, a equipe gaúcha saiu da 4ª colocação para a 3ª, contudo, caso o Sport vença o duelo deste domingo (22) contra a Chapecoense, chegando assim aos 59 pontos, o Juventude volta a ocupar a quarta posição.

