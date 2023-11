Com Barradão em clima de festa, Thyere pede foco ao Sport: "o clube merece nossa entrega"

A- A+

Não há outro resultado que interesse para o Sport, neste sábado (18), diante do Vitória, que não seja voltar para o Recife com os três pontos na bagagem. Com 60 pontos, o Rubro-negro pernambucano é o quinto colocado da Série B a duas rodadas do fim, e um tropeço em Salvador pode determinar o fim do sonho do acesso. Até por isso, ciente da importância da partida, o capitão Rafael Thyere detalhou qual deve ser o espírito da equipe.

"É um jogo especial, sem dúvidas. Eu faço isso diariamente (se entregar em campo), todo jogo é digno de dar algo a mais, correr a mais. Há jogos que acontecem algumas coisas fora do nosso controle, mas o mental tem que estar forte para você se manter concentrado, ligado. Toda bola é decisiva", enfatizou o capitão.

Se do lado do Sport a partida pode ganhar toque de dramaticidade, do lado baiano o confronto será em meio à comemoração pelo acesso e título antecipados. Voltando a citar a concentração como fator determinante para o clube voltar de Salvador com o resultado positivo, Thyere pediu para o time focar no trabalho a ser feito dentro das quatro linhas.

"O importante para nós é focar no que podemos fazer, que é dar o melhor como grupo, como clube. O clube Sport Recife merece a nossa entrega dentro de campo, aquilo que vamos fazer no gramado. O que vai acontecer fora eu não posso controlar. Mas dentro de campo o que eu puder fazer, vou fazer. É nisso que a equipe tem que focar, tem que buscar, e fazer o que estiver dentro do possível", pontuou.

Veja também

Jogos Parapan-Americanos 2023 Brasil tem 31 medalhas nas disputas iniciais do Parapan, no Chile