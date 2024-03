A- A+

Futebol Com volta de Paulo Sérgio e na espera por Barcia, Náutico pode ter mudanças no ataque Centroavante cumpriu suspensão automática no primeiro duelo da semifinal, contra o Retrô, e agora fica à disposição do técnico Allan Aal; uruguaio iniciou transição

Diante do Retrô, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, o Náutico precisou modificar bastante o trio de ataque. As ausências de Júlio César, Kauan e Leandro Barcia por lesão, além da suspensão de Paulo Sérgio, fizeram o técnico Allan Aal testar uma nova formação ofensiva, com Thalissinho, Evandro e Ray Vanegas. Porém, para o duelo da volta, domingo (17), na Arena de Pernambuco, tudo indica que ao menos dois nomes voltem a ficar à disposição no Timbu.

Expulso no jogo pelas quartas de final do Estadual, contra o Afogados, após a arbitragem considerar como gesto obsceno um símbolo com o dedo médio em alusão crítica à uniformizada rival do Náutico, o centroavante Paulo Sérgio está à disposição para o confronto.

“Paulo é um jogador muito importante para a gente. Pode nos ajudar com gols. Sai bastante da área, criando bastante situação. Gosto de jogar com ele. A gente se entende bastante. Tenho certeza que vai nos ajudar”, afirmou o meia Patrick Allan. O centroavante tem três gols no Pernambucano, marcados contra Santa Cruz, Porto e Afogados.

Outro que pode ser uma opção para o ataque é o uruguaio Leandro Barcia. O jogador teve uma lesão grau um na coxa esquerda. Recuperado do problema, o atleta iniciou a fase de transição e pode pintar ao menos na lista de relacionados.

Com relação ao atacante Júlio César, fora do jogo passado por questões musculares, o jogador está com lesão grau um na coxa esquerda e ficará afastado dos gramados de 10 a 15 dias.

Após a vitória por 1x0 no confronto da ida, o Náutico precisa apenas de um empate para avançar para a final. Se perder por diferença de um gol, a decisão vai para as penalidades. Por mais, a vaga será do Retrô.

Correndo por fora

Utilizado no segundo tempo do jogo passado, o prata da casa Kauan Maranhão corre por fora na briga por um espaço no ataque do Náutico. “Temos de estar preparados para a oportunidade. Algumas vezes ela cai no colo de quem não estava jogando. Sempre procurei trabalhar, sem reclamar, focado, sabendo que uma hora ia chegar a chance, aproveitando da melhor maneira. Estou feliz e vou trabalhar mais ainda para ter uma sequência boa”, declarou.

O atacante, inclusive, estava no elenco do Náutico que foi campeão em 2022 em cima do Retrô. “Eu não fui relacionado, mas estava no grupo. Foi pouco antes de ir para o Botafogo, então fiquei ali nas arquibancadas”, contou, citando como está a preparação para o duelo diante da Fênix.

“O jogo ainda está em aberto. Não está ganho. Temos a vantagem, mas vamos seguir focados buscando nosso principal objetivo, o título. O grupo tem demonstrado que tem foco”, pontuou.

