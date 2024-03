A- A+

Futebol Com volta de Rafael Pereira, Santa busca vantagem nos Clássicos das Multidões disputados na Arena Ao todo, clubes se enfrentaram quatro vezes em São Lourenço da Mata, com dois empates e uma vitória para cada lado

O técnico Itamar Schulle ganhará um reforço importante para o próximo jogo do Santa Cruz, sábado (16), contra o Sport, na Arena de Pernambuco, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Recuperado de uma lesão grau um na coxa, sofrida diante do Central, o zagueiro Rafael Pereira, desfalque no confronto na partida passada, volta ao time - o que deve fazer com que Italo Melo fique como opção no banco de reservas. Presença que pode ajudar o Tricolor a chegar à final estadual e, de quebra, retomar a vantagem nos Clássicos das Multidões disputados em São Lourenço da Mata.

Ao todo, Santa e Sport já disputaram quatro partidas na Arena de Pernambuco. As duas primeiras foram em 2016, pela Copa Sul-Americana. O Tricolor eliminou o rival após um empate em 0x0 na ida e uma vitória por 1x0 na volta, com gol de Bruno Moraes.

O terceiro jogo foi pela Copa do Nordeste do ano passado, com novo empate em 0x0. O encontro mais recente foi no Pernambucano deste ano. Os rubro-negros, antes em desvantagem no histórico, igualaram a situação ao vencer os tricolores por 2x1. Os gols foram de Gustavo Coutinho e Fábio Matheus para o Leão e Thiaguinho para a Cobra Coral.

O Santa Cruz tem aproveitamento de 59% no histórico de jogos na Arena, com 23 vitórias, 16 empates e nove derrotas. O primeiro confronto no estádio foi no dia 15 de março de 2014, contra o Porto, vencendo por 4x0, pelo Campeonato Pernambucano. O mais recente foi neste ano, justamente perante o Sport, na derrota por 2x1, pelo Estadual.

O Sport tem ao todo 40 vitórias, 24 empates e 13 derrotas (62,3%) na Arena de Pernambuco. O primeiro confronto foi no Clássico dos Clássicos diante do Náutico, pela Sul-Americana 2013, com derrota por 2x0. O mais recente foi o empate em 1x1 com o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Partida, inclusive, que registrou o maior público do estádio em duelo de clubes, com 42.544 torcedores acompanhando a partida de ida da decisão regional.

No duelo deste fim de semana, quem vencer vai encarar na decisão o ganhador da outra semifinal, entre Retrô e Náutico, também na Arena de Pernambuco. Empate no Clássico das Multidões levará a decisão para as penalidades. Para o Tricolor, a classificação também vai garantir presença na Copa do Brasil de 2025, podendo embolsar aproximadamente R$ 800 mil apenas pela participação no ano que vem.

