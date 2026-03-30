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Sport Com volta de titulares e reforços, Sport ganha opções para encarar Vila Nova Leão entra em campo na noite desta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Série B

Depois de conquistar a segunda vitória seguida na Copa do Nordeste, o Sport volta a virar a chave para a Série B do Brasileiro. Nesta quarta-feira (1º), o Leão recebe o Vila Nova, às 19h, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. Para a partida, o Leão terá uma série de retornos na equipe titular.

Ausentes do comprimisso perante o ABC, em Natal, o zagueiro Marcelo Ajul, o lateral-esquerdo Felipinho, os volantes Zé Gabriel e Yago Felipe, além do atacante Iury Castilho devem figurar na formação inicial neste meio de semana. O quinteto sequer ficou entre os reservas na vitória por 1x0, no último domingo (29), Frasqueirão.

Vale lembrar que Castilho já tinha ficado fora do duelo contra o Jacuipense, na semana passada, por controle de carga, e deu sequência ao planejamento junto aos outros quatro companheiros para o duelo com o ABC.

Além das peças consideradas titulares, Márcio Goiano passou a ter um leque ainda maior de opções com as chegadas de reforços. Em Natal, meio a um time recheado de reservas, o treinador escalou o zagueiro Habraão como titular. O lateral-esquerdo Edson Lucas, por sua vez, ficou no banco. O lateral-direito Madson e o atacante Perotti devem estrear em breve. O centroavante, aliás, vive a expectativa de ser relacionado para encarar o Vila Nova.

Ao projetar o duelo desta quarta, o interino rubro-negro comentou as novas peças que desembarcaram no Recife para reforçar o Sport na sequência da temporada. "Em relação ao adversário, vamos encontrar dificuldades, o que é normal. Vamos estar em casa e em casa temos que ter nossa imposição. Respeitar sempre todos os adversários, mas a imposição tem que ser nossa dentro de campo", pontuou.

"As contratações eram necessárias. O Sport teve muita dificuldade na virada do ano. Depois, o mercado se abre e todo mundo vai para o mercado. Agora, na última janela chegaram novos atletas, são jogadores com capacidade, com condições e que vão nos ajudar, tenho certeza disso. O mais importante é estar com eles, analisar a parte física para, de repente, quem estiver 100%, ir para o jogo quarta-feira", seguiu.

Dúvidas

Ausentes desde a estreia do clube na Série B, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Chrystian Barletta ainda são dúvidas. O defensor se recupera de uma lesão muscular na região anterior da coxa direita, enquanto o camisa 30 trata um edema muscular discreto na posterior da coxa direita. O volante Zé Lucas, entregue à seleção sub-20, só deve voltar a ficar disponível diante do Londrina, no sábado (4).

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