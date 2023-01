A- A+

Futebol Com volta de torcida no Arruda, Santa Cruz recebe Afogados pelo Pernambucano Tricolor vem de duas vitórias em casa, ambas pela pré-Copa do Nordeste, contra Caucaia/CE e Botafogo/PB

O Santa Cruz fará nesta quinta (12), diante do Afogados, no Arruda, seu primeiro jogo pelo Campeonato Pernambucano 2023. Mas o ano para o Tricolor começou há uma semana. Em um intervalo de quatro dias, duas decisões em casa, ambas pela pré-Copa do Nordeste. Os triunfos perante Caucaia/CE e Botafogo/PB garantiram ao Tricolor vaga na fase de grupos do torneio. Além disso, deram a confiança de iniciar uma temporada com um ambiente mais leve, mesmo ciente de que, daqui para frente, a maratona de compromissos está só começando.



Após a tensão, o descanso



“Nossa pré-temporada de oito semanas foi para criar o lastro fisiológico para enfrentar a temporada do futebol brasileiro, na sequência de jogos quarta-domingo. A preocupação sempre existe, ao ponto do que temos algumas situações envolvendo lesão, que pode ocasionar algumas modificações. Ao término da partida contra o Botafogo/PB, dei uma folga que não estava planejada devido à tensão emocional gerada nos dois primeiros jogos. Falei para eles irem para casa, aproveitar os familiares e voltarem revigorados para essa semana complicada”, disse o técnico Ranielle Ribeiro.



Adversário na estreia pelo Estadual, o Afogados ganhou elogios do técnico coral. “É uma equipe treinada pelo Evandro Guimarães, um grande amigo e profissional. Apesar do empate em 1x1 com o Belo Jardim, é um time organizado. Agressivo, mesmo jogando com três zagueiros. Todo adversário que vamos enfrentar, principalmente no Pernambucano, exige muita cautela. Temos de respeitá-los, estudando e tomando as decisões necessárias para garantir a vitória”, detalhou.



Por falar no Pernambucano, o técnico deixou claro que, mesmo tendo futuramente jogos importantes pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil, não colocará a competição local abaixo das demais.





“Nunca vou descartar o Pernambucano. O que vai fazer com que eu não utilize força máxima é a importância do próximo jogo em relação à outra competição. Mas o que vai proporcionar isso é o que for construído de ‘gordura’ no Estadual, de vitórias para me credenciar a isso. Mas não deixarei o Pernambucano em segundo plano porque sei o valor para o grupo e o clube. Sendo campeão pernambucano, a confiança para iniciar a Série D será grande”, frisou.



Um Arruda diferente

Esse será o primeiro jogo do Santa Cruz no Aruda em 2023 com torcida, já que o Tricolor jogou de portões fechados pela seletiva do Nordestão por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido invasão de campo de parte da torcida no embate perante o Floresta/CE, no ano passado, pelo mesmo torneio.

Ficha técnica

Santa Cruz

Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur e Anderson Ceará; Lucas Silva, Hugo Cabral e Michel Douglas. Técnico: Ranielle Ribeiro

Afogados

Railson; Aldonys, Guilherme Almeida, Olioza e Gabriel; Caetano, Roberto, Valdeir e Adryan; Matheusinho e Walter.Técnico: Evandro Guimarães

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

